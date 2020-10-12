Madonna'nın paylaşımı olay oldu

Kısa bir süre önce 52 yaşına giren Madonna, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Madonna, sosyal medya paylaşımında yaklaşan ABD seçimlerinde herkesi oy vermeye çağırdı. Fakat ünlü şarkıcının görüntüsü takipçilerini şaşırttı.

Madonna'nın pembe saçları bir yana en çok yüzünün şekli dikkat çekti. Ünlü şarkıcı paylaşımlarından birinde hayatını konu alacak olan filmin senaryo yazarı Diablo Cody ile çekilen bir pozuna da yer verdi.

Madonna'nın bu paylaşımlarında en çok konuşulan özelliği yüzünün şekli oldu. Bazı takipçileri paylaşımlarına "Bu üzücü, sana neler oluyor?" diye yazdı.

Bir takipçisi "Aman Tanrım! Onun için gerçekten üzgünüm. Bakın, yüzüne ne yapmış. Madonna yaşlanmakla savaşıyor" diye yazdı.

Fakat bazı takipçileri de Madonna'nın her yaşında ve her haliyle çok güzel göründüğünü savundu.

Bazı takipçileri de Madonna'nın yüzünün bu kadar değişmiş olamayacağını, bu görüntünün çekim açısından kaynaklandığını ileri sürdü.



