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Mağazada bedavaya veriliyor fırsatçılar 1000 TL'ye satıyor! İkinci el sitesinde akıllara durgunluk veren olay...

Kahve devi marka tarafından ücretsiz dağıtılan yeniden kullanılabilir bardaklar, kısa sürede ikinci el satış platformlarında yüksek fiyatlarla ticari bir fırsata dönüştü. Bedava verilen ürünlerin 1.000 TL gibi fiyatlarla satışa sunulması, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Mağazada bedavaya veriliyor fırsatçılar 1000 TL'ye satıyor! İkinci el sitesinde akıllara durgunluk veren olay...
Çiğdem Sevinç

Ünlü kahve zincirinin kısa süreli kampanyası kapsamında dağıttığı promosyon bardaklar, ikinci el satış sitelerinde yüksek fiyatlarla satışa çıkarıldı.

BARDAK

BEDAVA ÜRÜNE ÜTOPİK FİYAT

22 Nisan Dünya Günü’ne özel düzenlenen kampanyada, belirli bir içecek alanlara verilen yeniden kullanılabilir bardakların bazıları, ikinci el satışı yapılan sitelerde fahiş fiyatlara satışa konuldu. Sitede bardakların tanesine 1.000 TL gibi bir fiyat biçildiği görüldü.

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Kampanyanın amacı olan çevresel farkındalık ve paylaşım duygusu, kısa sürede bazı fırsatçıların ticari kazanç çabasına dönüştü. Satış paylaşımı 70 beğeni alırken kullanıcıların kendi aralarında fiyat rekabeti oluşturduğu da gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada da tepki toplayan durum, tartışma yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
Snoop Dogg kahve bardak ikinci el
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