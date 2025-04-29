Mağazada bedavaya veriliyor fırsatçılar 1000 TL'ye satıyor! İkinci el sitesinde akıllara durgunluk veren olay...

Ünlü kahve zincirinin kısa süreli kampanyası kapsamında dağıttığı promosyon bardaklar, ikinci el satış sitelerinde yüksek fiyatlarla satışa çıkarıldı.

BEDAVA ÜRÜNE ÜTOPİK FİYAT

22 Nisan Dünya Günü’ne özel düzenlenen kampanyada, belirli bir içecek alanlara verilen yeniden kullanılabilir bardakların bazıları, ikinci el satışı yapılan sitelerde fahiş fiyatlara satışa konuldu. Sitede bardakların tanesine 1.000 TL gibi bir fiyat biçildiği görüldü.

Kampanyanın amacı olan çevresel farkındalık ve paylaşım duygusu, kısa sürede bazı fırsatçıların ticari kazanç çabasına dönüştü. Satış paylaşımı 70 beğeni alırken kullanıcıların kendi aralarında fiyat rekabeti oluşturduğu da gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada da tepki toplayan durum, tartışma yarattı.