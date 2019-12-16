MAGAZİN

Magazin dünyasını bir araya getiren parti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 15:22 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en gözde kış otellerinden Palandöken'deki Sway Hotels, “Yapı Kredi Winter Escape” ile yeni sezona merhaba dedi.

Magazin dünyasını bir araya getiren parti

Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz X-Class marka iş birliğiyle gerçekleşen sezon açılış partisine cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra, sanat dünyası, magazin dünyasının ünlü isimleri ve influencer’lar da katılarak muhteşem bir hafta sonunu geride bıraktılar.

Ivana Sert (2)

Yaz sezonuna damga vuran Yapı Kredi Summer Escape’in ardından Winter Escape’in ilk durağı kış sezonu açılışı için Palandöken Sways Hotels oldu. Yapı Kredi Winter Escape sezon açılış partisi, İstanbul gece hayatının nabzını tutan Deniz Sipahi’nin canlı performansıyla seçkin davetlilere çok keyifli anlar yaşattı. Ayrıca DJ Andreas Moles, Tai the Percussionist ve DJ David Şaboy eğlencenin zirveye çıktığı partileri ateşlediler. Otelde geleneksel hale gelen ve kayak hocalarının gerçekleştirdiği meşaleli kayak gösterisi misafirlerin büyük beğenisini topladı.

Merve Büyüksaraç Ciner(2)

DENEYİM VE EĞLENCE ZİRVEYE TAŞINDI

College Engagement Marketing Agency organizasyonu ile Türkiye’nin en prestijli kış otellerinden Sway Hotels’te gerçekleştirilen açılış partisinde müzik ve eğlencenin yanı sıra, zirvede barbekü partisi, kendileri için özel olarak hazırlanan gastronomik ve lifestyle deneyimlerin tadını çıkaran misafirler kış sezonuna bomba gibi bir başlangıç yaptılar. Ayrıca Türkiye Kayak Federasyonu ana sponsoru olan Milka da etkinlik boyunca sevilen çikolatalarını misafirlere ikram etti.

Pınar Altuğ, Su, Yağmur Atacan (3)

Davetliler, açılış partisine özel hazırlanan off-road pistinde Mercedes-Benz X-Class’ı da deneyimleme fırsatı buldu. Türkiye pazarında Premium Pick-Up olarak yerini alan Mercedes-Benz X-Class, kış sezonu boyunca Sway Hotels’te yerini almaya devam edecek.

Serenay Aktaş, Asuman Dabak (1)
Yapı Kredi Winter Escape’e katılan ünlü isimler arasında; Eda Kosif, İpek Varol, Javier-Hilal Kosif Piles, Kerem-Aslı Hotiç Türker, Berrin Ak, Gülgün Çavuşoğlu, Deniz Özkök, Yasemin Berkman-Yılmaz Manisalı, Burcu Esmersoy, Pınar Altuğ-Yağmur Atacan, Ivana Sert, Serenay Aktaş, Tuğba Melis Türk, Asuman Dabak, Serhan Onat, Gizem-Arda Zor, Can-Polen Atay vardı.

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