Magazin dünyasını bir araya getiren parti

Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz X-Class marka iş birliğiyle gerçekleşen sezon açılış partisine cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra, sanat dünyası, magazin dünyasının ünlü isimleri ve influencer’lar da katılarak muhteşem bir hafta sonunu geride bıraktılar.

Yaz sezonuna damga vuran Yapı Kredi Summer Escape’in ardından Winter Escape’in ilk durağı kış sezonu açılışı için Palandöken Sways Hotels oldu. Yapı Kredi Winter Escape sezon açılış partisi, İstanbul gece hayatının nabzını tutan Deniz Sipahi’nin canlı performansıyla seçkin davetlilere çok keyifli anlar yaşattı. Ayrıca DJ Andreas Moles, Tai the Percussionist ve DJ David Şaboy eğlencenin zirveye çıktığı partileri ateşlediler. Otelde geleneksel hale gelen ve kayak hocalarının gerçekleştirdiği meşaleli kayak gösterisi misafirlerin büyük beğenisini topladı.

DENEYİM VE EĞLENCE ZİRVEYE TAŞINDI

College Engagement Marketing Agency organizasyonu ile Türkiye’nin en prestijli kış otellerinden Sway Hotels’te gerçekleştirilen açılış partisinde müzik ve eğlencenin yanı sıra, zirvede barbekü partisi, kendileri için özel olarak hazırlanan gastronomik ve lifestyle deneyimlerin tadını çıkaran misafirler kış sezonuna bomba gibi bir başlangıç yaptılar. Ayrıca Türkiye Kayak Federasyonu ana sponsoru olan Milka da etkinlik boyunca sevilen çikolatalarını misafirlere ikram etti.