Magazin ve sanat dünyasının Kasım ayında en çok konuşulan isimleri belirlendi

Haluk Bilginer gururlandırdı

Haluk Bilginer, dünyanın en önemli ödül törenlerinden birisi olan ve 47 yıldır sanat camiasına ödüller dağıtan Emmy Ödül Töreninde bu yıl ülkemize büyük bir gurur yaşattı. New York’ta düzenlenen törende usta aktör, Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu rolüyle uluslararası dalında ’En İyi Erkek Oyuncu’ seçildi. Bilginer’in ödülü alması ile birlikte sosyal medya, gün içerisinde usta oyuncuyu 200 bin’e ulaşan #halukbilginer hashtagı ile alkışladı. Türkiye’nin göğsünü kabartan bu ödül haberi, Kasım ayı sonunda yaşansa da medyada 4 bin 327 habere yansıdı. Uluslararası bir başarı sağlayan Bilginer’in böylesine önemli bir ödül alması onur verici olduğu kadar birçok ülkenin de dikkatini çekerek yabancı basında da bin 300 habere konu oldu.

Can Yaman’a tepki yağdı

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Can Yaman, yaptığı açıklamalarla medyada tepki topladı. Bir televizyon programına katılmak için İspanya’ya giden Yaman’a, Madrid’deki hayranlarının ilgisi herkesi şaşırttı. Gittiği her ülkede izdihama neden oyuncunun parayla hayran tuttuğu iddiaları da medyaya bomba gibi düştü. Aynı günlerde Kıvanç Tatlıtuğ’un da sessiz sakin yaptığı Madrid paylaşımı, medyada iki oyuncunun kıyaslanmasına sebep oldu. İspanya dönüşü basın mensuplarının Can Yaman’a aynı tarihlerde Kıvanç Tatlıtuğ’un da orada olduğunu hatırlatarak, Tatlıtuğ’un kendisi gibi karşılanmadığını söylemesi üzerine Can Yaman’ın "Ne yapayım arkadaşlar, Kıvanç abinin dizileri İspanya’ya satıldı mı bilmiyorum. Eğer satıldıysa öyle olur satılmadıysa yapacak bir şey yok. Başka bir oyuncunun dizisi izlenmiyorsa orada ünlü olması mümkün değil zaten. Benim dizilerim orada çok izleniyor." açıklaması büyük tepki topladı. Yaman’ın yaptığı açıklama sonrası Tatlıtuğ ile kıyaslanmasına ise sanat camiasından cevaplar gecikmedi.