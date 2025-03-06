'3 ay süreyle durdurulabilir!' NOW TV için verilen süre bitiyor! Kanal kapanacak mı?

Disney grubunun satın aldığı FOX TV, isim hakkını yalnızca belirli bir süreliğine elinde bulunduruyordu. Bu sürenin dolmasıyla birlikte kanalın adı ve logosu değiştirilmiş, 12 Şubat 2024 itibarıyla resmi olarak NOW TV adını almıştı.

Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, kanalın yeniden bir isim değişikliği yapmasını gerektiriyor. İstanbul’da aynı adı taşıyan NOW TV’nin RTÜK’e yaptığı başvurunun ardından, kurul kanala 30 gün içinde isim değişikliği yapması gerektiğini bildirdi.

NOW TV, verilen sürenin sonunda isim değişikliği yapmazsa, RTÜK yeniden devreye girecek.

'LİSANSI İPTAL EDİLEBİLİR'

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, RTÜK’ün NOW’a isim değiştirilmesi için 30 gün süre tanıdığını, ayrıca, yeni logo belgeleri eksiksiz sunulmazsa Now’ın yayınlarının 3 ay süreyle durdurulabileceğini ve ayrıca lisansının iptal edilebileceğini vurgulamıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; RTÜK tarafından verilen süre dolmak üzereyken gözler NOW’a çevrildi. NOW 2001 yılında tescil ettirdiği markanın Huzur Radyo TV’ye ait olduğunu belirterek konuyu mahkemeye taşıdı.

RTÜK KARARA İTİRAZ ETTİ

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiği ortaya çıktı. RTÜK karara itiraz etti ve dava devam ediyor. Mahkemeden çıkacak son karara göre hareket edilecek. Şu an için yeni bir isim değişikliği konusu gündemde değil.