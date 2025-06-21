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Ablası Nihal Candan'ın ölümü sonrası Bahar Candan sinir krizi geçirdi! Hastane önünde gözyaşlarına boğuldu! 'Görünce korkuyorum'

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Öznur Yaslı İkier

Anoreksiya nervoza rahatsızlığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Günlerdir hastanede tedavi altında olan Nihal Candan'ın vefatı sonrası kardeşi Bahar Candan sinir krizi geçirdi. Bahar Candan hastane önünde gözyaşlarını tutamadı.

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti.

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Tahliyesinin ardından hızla kilo kaybeden ve hastaneye kaldırılan Nihal Candan’dan acı haber geldi. 23 kiloya kadar düşen Candan’ın dün kalbi durmuş ve doktorların müdahalesi sonrası yeniden duran kalbi yeniden çalıştırılmıştı.

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  1. kez kalbi duran sosyal medya fenomeni Candan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Nihal Candan geçtiğimiz günlerde 30'uncu yaş gününü kutlamıştı.

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Nihal Candan'ın ölümü sonrası kardeşi Bahar Candan sinir krizi geçirdi. Bahar Candan hastanenin bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.

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Bahar Candan'ın insanlardan kaçmaya çalıştığı görüntülerde 'Görünce korkuyorum onlardan, bu insanlardan' diyerek çığlık attığı öğrenildi.

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Bahar Candan Nihal Candan
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