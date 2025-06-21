Ablası Nihal Candan'ın ölümü sonrası Bahar Candan sinir krizi geçirdi! Hastane önünde gözyaşlarına boğuldu! 'Görünce korkuyorum'

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti.
Tahliyesinin ardından hızla kilo kaybeden ve hastaneye kaldırılan Nihal Candan’dan acı haber geldi. 23 kiloya kadar düşen Candan’ın dün kalbi durmuş ve doktorların müdahalesi sonrası yeniden duran kalbi yeniden çalıştırılmıştı.
Nihal Candan'ın ölümü sonrası kardeşi Bahar Candan sinir krizi geçirdi. Bahar Candan hastanenin bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.
Bahar Candan'ın insanlardan kaçmaya çalıştığı görüntülerde 'Görünce korkuyorum onlardan, bu insanlardan' diyerek çığlık attığı öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum