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  4. Adını değiştirip, tesettüre girmişti! Popstar Özlem Güneş son haliyle gündemde! Önce açıldı sonra boşandı

Adını değiştirip, tesettüre girmişti! Popstar Özlem Güneş son haliyle gündemde! Önce açıldı sonra boşandı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.01.2025 15:46
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Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasında "Dekolte giymem" açıklaması yaptığı için jürinin eleştirilerine maruz kalan Popstar Özlem Güneş yarışmanın ardından tesettüre girmiş adını bile değiştirmişti. Pek fazla ortalarda görünmeyen Özlem Güneş şimdi de son haliyle gündem oldu. Ünlü isim önce açıldı, sonra boşandı.

Adını değiştirip, tesettüre girmişti! Popstar Özlem Güneş son haliyle gündemde! Önce açıldı sonra boşandı

Bir döneme damga vuran ve reyting rekorları kıran Popstar yarışmasında yer alan yarışmacıların son halleri zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor.

Güçlü sesi ile hafızalara kazınan bu isimlerden biri de programda dekolte giymediği için jürinin eleştirisine maruz kalan Özlem Güneş oldu.

popstar

Özlem Güneş o dönem “Ben manken değilim dekolte giymem” sözleri ile jüri üyesi Armağan Çağlayan'ı çıldırtmıştı. Yarışmanın ardından hayatını tamamen değiştiren Özlem Güneş adını bile değiştirmiş sonra da tesettüre girmişti.

GÜNEŞ

TESETTÜRÜ BIRAKTI

Adını Mekselina İslam olarak değiştiren Özlem Güneş şimdi de son haliyle gündem oldu. Özlem Güneş 'Cemaatlere girdim çıktım bir cemaatte medrese eğitimi aldım' dedikten sonra tesettürü bıraktı.

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Tesettüre zarar verdiğini düşündüğünü söyleyerek açılan Özlem Güneş dolgu ve botoks yaptırdığını da itiraf etti. Güneş paylaşımında "Kim bilir belki daha sağlam bir imanla tekrar dönerim" açıklamasını yaptı.

son hali 1

Özlem Güneş'in sahnelere geri döndüğü ve kocasından da boşandığı öğrenildi.

SON HALİ 2

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popstar Popstar Özlem Güneş
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