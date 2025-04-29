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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girmişti! Fenomen Mükremin Gezgin'in cezası belli oldu

Fenomen Mükremin Gezgin, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video nedeniyle "müstehcenlik" suçundan ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girmişti! Fenomen Mükremin Gezgin'in cezası belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Fenomen Mükremin Gezgin, erkek çocuklarına "Ben kadınım değil mi?" diye sorduğu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların yer aldığı video paylaşımı sonrası Gezgin hakkında "hayasızca hareketler" ve "müstehcenlik" suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu.

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CEZASI BELLİ OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Mükremin Gezgin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Gezgin hakkında çıkarıldığı mahkemece "müstehcenlik" suçundan ev hapsi cezası verildi.

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Mükremin Gezgin
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