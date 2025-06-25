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Arka Sokaklar'ın yıldızı Şevket Çoruh'un 15 yaş küçük eşi güzelliğiyle mest etti! Görenler aynı yorumu yaptı

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Komiser Mesut' karakteriyle hafızalara kazınan Şevket Çoruh zaman zaman magazin manşetlerinde yer alıyor. Harbiye Açıkhava'da kendisinden 15 yaş küçük eşiyle görüntülenen Şevket Çoruh'un eşi güzelliğiyle mest etti. Ünlü ismin eşine sosyal medyada yorum yağdı.

Arka Sokaklar'ın yıldızı Şevket Çoruh'un 15 yaş küçük eşi güzelliğiyle mest etti! Görenler aynı yorumu yaptı
Öznur Yaslı İkier

Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllardır hayat verdiği 'Mesut Komiser' karakteri ile gönüllere taht kuran Şevket Çoruh özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen ünlüler arasında.

Ünlü oyuncu özel hayatını gözlerden uzak yaşasa da eşi güzelliğiyle gündem olmayı başarıyor.

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Son olarak kendisinden 15 yaş küçük eşiyle Harbiye Açıkhava'da görüntülenen Şevket Çoruh yine dikkat çekmeyi başardı.

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YORUM YAĞDI

Şevket Çoruh'un 2018 yılında nikah masasına oturduğu Özge Turna güzelliğiyle adeta mest etti. Şevket Çoruh ve eşine sosyal medyada; 'çok yakışıyorlar', 'eşi çok güzel', 'şanslı adam' gibi yorumlar yapıldı.

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Şevket Çoruh ilk evliliğini 1993-2004 yılları arasında meslektaşı Günay Karacaoğlu ile yaptı. Bu evlilikten 'Gülenay' adını verdiği bir kızı oldu.

ARKA SOKAKALR

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Şevket Çoruh arka sokaklar
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