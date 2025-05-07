Aybüke Pusat Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılmıştı! TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'dan ilk yorum! 'Yaşam tarzına bakılsaydı...'

BMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda TRT'nin denetim toplantısı gerçekleştirildi. Komisyonda; 2 Nisan tüketim boykotuna destek veren Aybüke Pusat'ın, TRT'nin Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılması gündeme geldi.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı Aybüke Pusat'ın diziden çıkarılması ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

''TRT 1’de veya tabii platformunda oyuncu tercihi o diziyi yapan yapımcı şirketindir. TRT, bu noktada sadece içerik standardını, prodüksiyon kalitesini korumak açısından yönlendirici rol oynayabilir, ötesine bir adım atmaz. Dolayısıyla TRT’de hiçbir oyuncunun siyasi görüşüne, sosyal çevresine, daha önceki yaşantısına, yaşam tarzına falan bakılmaz. Zaten bakılsaydı Aybüke baştan oynamazdı.

'TRT’NİN KAPISINDAN HİÇ İÇERİYE GİRMEMESİ GEREKİRDİ'

İthamlara tersten, mefhum muhaliften cevap verirseniz Aybüke’nin, TRT’nin kapısından hiç içeriye girmemesi gerekirdi. Ancak kendisi, TRT’nin de dahil edildiği bir boykot çağrısına destek verirse işveren olarak o kişiyi, “Beni izleme, TRT’yi izleme, boykot et” diyen kişiyi TRT’nin dışına koymak, TRT’nin en doğal hakkıdır.

Nasıl istihdam en doğal hakkıysa dışarıya koymak da en doğal hakkıdır. Çünkü TRT’nin kurumsal itibarı, marka değeri her şeyin üstündedir. Bunu siyasi malzeme haline getirmenin de bir lüzumu yoktur.''