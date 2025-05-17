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Aybüke Pusat Teşkilat'ın kadrosundan apar topar çıkartılmıştı! Yerine kim getiriliyor? Gülsim Ali sessizliğini bozdu

TRT ekranlarının sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat dizisinin kadrosunda hareketli günler yaşanıyor. Dizinin başrolü Aybüke Pusat boykot paylaşımları nedeniyle projeden apar topar çıkartıldı. Ünlü ismin yerine de Gülsim Ali'nin getirileceği konuşulmaya başlanmıştı. Gülsim Ali'den iddialara yanıt gecikmedi.

Aybüke Pusat Teşkilat'ın kadrosundan apar topar çıkartılmıştı! Yerine kim getiriliyor? Gülsim Ali sessizliğini bozdu
Öznur Yaslı İkier

TRT1’in Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotuna destek verdiği için işine son verilmiş ve dizinin kadrosundan apar topar çıkartılmıştı.

AYBÜKET

Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasının ardından diziye Gülsim Ali'nin katılacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu Gülsim Ali, bu iddialar hakkında ilk kez konuştu ve merak edilen sorulara yanıt verdi.

ALİ

Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülsim Ali, "Teşkilat çok beğendiğim bir işti. İlk sezondan beri takip ettiğim bir iş oldu. Hatta daha önce de röportajlarımda söyledim. Beğenerek izlediğim bir iş. Hala da öyle. Reytingleri de çok yüksek, çok güzel kadroları var." dedi.

GÜLSİM ALİ

DİZİYE KATILACAK MI?

Diziye katılıp katılmayacağı yönündeki sorulara ise Ali, şöyle cevap verdi:
"Şu anda bu konu hakkında konuşmak çok doğru bir şey değil. Gerçekten yani önümüzdeki sezon için ne olur, olur mu olmaz mı? Hani şu anda gerçekten bunu söylemek hiç doğru değil. O yüzden ben bu konuda teşekkür ederim. Herkesin yolu açık olsun. Herkesin kısmetinde, nasibinde ne varsa o olsun"

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Anahtar Kelimeler:
Aybüke Pusat Gülsim Ali teşkilat
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