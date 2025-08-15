MAGAZİN

Bahar Candan’ın dans paylaşımı gündem oldu: Ablası Nihal Candan’ı 2 ay önce kaybetmişti! Görenler inanamadı: “Bu neyin dansı, tedavi olun”

Sedef Karatay

Ablası Nihal Candan’ın anoreksiya nedeniyle 20 Haziran’da hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada sessizliğe gömülen Bahar Candan, TikTok’ta yaptığı dans paylaşımıyla tepkilerin odağı oldu. Ailenin acısı henüz tazeyken gelen bu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından “duyarsız” bulunarak büyük tartışma yarattı.

30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nihal Candan, anoreksiya hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 20 Haziran 2025’te hayatını kaybetti. Candan’ın vefatı, magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, ortaya atılan çeşitli iddialar da gündemi uzun süre meşgul etti.

2023 YILINDA TUTUKLANMIŞLARDI

Nihal Candan, 2023 yılında kardeşi Bahar Candan ile birlikte “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmış, cezaevindeyken anoreksiya teşhisi konması üzerine sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Ancak, uzun süre devam eden tedavi süreci ne yazık ki sonuç vermedi.

BAHAR CANDAN’IN TİKTOK PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Ablası Nihal Candan’ın vefatından sonra sosyal medya paylaşımlarına ara veren Bahar Candan, bugün TikTok hesabında uzun bir aradan sonra ilk kez bir paylaşım yaptı.

Dikkat çeken paylaşımda, Bahar Candan’ın dans ettiği bir video yer aldı. Ailenin yaşadığı acının henüz taze olduğu bir dönemde yapılan bu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Bahar Candan’ın dans videosu, birçok kullanıcı tarafından “duyarsız” olarak nitelendirildi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, “Ablası daha iki ay önce vefat etti, bu neyin dansı?”, “Tedavi olun!” gibi ifadeler öne çıktı.

Bazı kullanıcılar ise Bahar Candan’ın acısını farklı şekilde yaşadığını savunarak eleştirilere karşı çıktı. Paylaşım, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Bahar Candan’ın tartışma yaratan paylaşımı, magazin dünyasında ve sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Kullanıcıların tepkileri ve Candan’ın bu eleştirilere yanıt verip vermeyeceği merak konusu.

