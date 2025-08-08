Başrol krizi yaşandı! Leyla Feray gitti yerine bakın kim getirildi... İsmail Hacıoğlu'nun yeni partneri sonunda belli oldu

TRT1’in Motto Yapım imzalı dizisi Cennetin Çocukları dün İstanbul’da sete çıktı. Soner Caner’in yönettiği, Ali Kara’nın yazdığı dizide başrolde İsmail Hacıoğlu yer alacak.

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile geçtiğimiz günlerde yeniden nikah masasına oturmuştu.

BAŞROL KRİZİ YAŞANDI

İsmail Hacıoğlu'nun başrolünde yer alacağı Cennetin Çocukları dizisinde başrol krizi yaşandı. Hacıoğlu'nun partneri Leyla Feray olacakken senaryodaki değişiklik yüzünden değişikliğe gidildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İsmail Hacıoğlu'nun yeni partneri ise Özgü Kaya oldu. Kaya, “Cennetin Çocukları”yla el sıkıştı. Kaya dizide ölümden dönen İskender’in karşısına çıkan ve ilk müdahaleyi yapan doktor olarak dikkat çekecek.

Dizinin kadrosunda Melisa Şenolsun, Yurdaer Okur, Evliya Aykan, Ali Gözüşirin, Münire Apaydın, Zafer Algöz, Ecem Çalhan, Ali Seçkiner Alıcı, Şebnem Doğruer, Eda Akalın ve Abdurrahman Yunusoğlu yer alıyor