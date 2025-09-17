MAGAZİN

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İsmini Ayda yapan Ardahan Öztoprak'ın son hali ortaya çıktı

Son olarak Dilek Taşı dizisinde 'Asuman' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirmişti. Hayatını Amerika'da sürdüren Öztoprak, ismini de "Ayda" olarak değiştirdi. Ayda Öztoprak'ın son hali ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Dudaktan Kalbe, Kaygısızlar, Çılgın Bediş, Kuzenlerim, Nefes Nefese, Tövbeler Olsun ve Dilek Taşı gibi birçok projede boy gösteren ünlü oyuncu Çiçek Dilligil son dönemde oğlu Ardahan Öztoprak ile gündeme gelmişti.

Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın 1997 yılında dünyaya gelen oğulları Ardahan Öztoprak eğitimi için bir süre önce Amerika'ya gitmiş ve hayatını orada devam ettirmeye karar vermişti.

Ardahan Öztoprak burada cinsiyet değiştirme sürecine girdi ve ismini 'Ayda' olarak değiştirip yeni halini sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı.

Cinsiyet değiştirme sürecinde ailesinin desteğini alan Ardahan Öztoprak'ın son hali ortaya çıktı. Öztoprak'ın son karelerine; 'Bu sen misin?', 'Mutlu ol', 'Çok şanslısın', gibi yorumlar yapıldı.

'AİLE OLARAK ONUN YANINDAYIZ'

Çiçek Dilligil konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

