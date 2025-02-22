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  4. Daha başlamadan gündem oldu! İlayda Alişan ve Alp Navruz tam not aldı! Piyasa dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Piyasa nerede çekildi, gerçek hikaye mi?

Daha başlamadan gündem oldu! İlayda Alişan ve Alp Navruz tam not aldı! Piyasa dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Piyasa nerede çekildi, gerçek hikaye mi?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.02.2025 14:38
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Kanal D'nin tanıtımları ile çok konuşulan yeni dizisi Piyasa bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrolünde yer aldığı dizide aşk, ihanet ve güç mücadelesiyle dolu bir dünya ekrana getirilecek. Peki, Piyasa dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Piyasa nerede çekildi, gerçek hikaye mi? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

Daha başlamadan gündem oldu! İlayda Alişan ve Alp Navruz tam not aldı! Piyasa dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Piyasa nerede çekildi, gerçek hikaye mi?

Kanal D ekranlarında bu akşam izleyicisiyle buluşacak olan Piyasa dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı dizinin nerede çekildiği ve hikayesinin gerçek olup olmadığı merak edildi. Biz de sizler için Piyasa dizisine dair tüm merak edilenleri derledik...

PİYASA DİZİSİ KONUSU NE?

Siyah ve beyazın griye dönüşme hikayesini anlatan ‘Piyasa’, medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyiciyle buluşturacak.

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Alp Navruz’un canlandırdığı Kenan Akın karakteri Türkiye’nin en parlak yıldızlarından biridir. Işıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla başroldedir. Kenan, bağımlılıklarından ve ailesine dair öğrendiği sırlardan kaçmaya çalışırken Münevver’le tanışır.

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Piyasa dizisi, annesini kına gecesinde kaybeden Münevver'in (İlayda Alişan) trajik hikayesi ve Kenan (Alp Navruz) ile kesişen yollarıyla başlayan dizide, küçük bir sahil kasabasından İstanbul'un parıltılı dünyasına uzanan sancılı bir dönüşümü konu alıyor.

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PİYASA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin güçlü kadrosunda Alp Navruz, İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur yer alıyor. Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Serdar Gözelekli oturuyor.

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PİYASA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Piyasa dizisinin çekimleri Bursa Cumalıkızık ve Gölyazı’da gerçekleştirildi.

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Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Serdar Gözelekli oturuyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Tanıtımlarıyla büyük ses getiren Piyasa dizisi daha başlamadan sosyal medyada gündem olmayı başardı. İlayda Alişan ve Alp Navruz'un partnerliği herkesten tam not aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz İlayda Alişan piyasa Piyasa dizisi
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