Devrim Özkan'ın çok beğenilen o kombinine benzer alternatifler

Devrim Özkan’ın bu görünümü, yalın ama etkileyici bir tarz arayanlar için harika bir ilham kaynağı. Hem yaz akşamlarında hem de şehir hayatında size eşlik edecek zamansız bir hava taşıyan ve siyah-beyaz kontrastıyla dikkat çeken bu görünüm, aksesuarla tamamlandığındaysa çok yönlü kombinler yapmanıza imkan tanıyor. Eğer siz de “Fazla uğraşmadan nasıl şık olurum?” diye düşünüyorsanız gelin, Devrim Özkan’ın çok beğenilen giyimine benzer parçalardan oluşan listemize birlikte göz atalım!

1. Zarif ve feminen: Dagi Derin V Detaylı Büstiyer

Basic gibi görünen ama etkileyici olan bir parça arıyorsanız Dagi'nin derin V yaka detaylı büstiyeri tam size göre! Balensiz yapısı sayesinde gün boyu konfor sunarken örme kumaşı ve çizgili desenleriyle de şık bir hava yakalıyor. Siyah rengiyle her kombine uyum sağlarken sade kesimiyle hem genç hem yetişkin kullanıcılar için joker bir parça olabilecek büstiyeri yüksek belli etekler ya da bol paça pantolonlarla tamamlayarak stilinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

2. Rahat olduğu kadar şık: DeFacto Yüksek Bel Pamuk Astarlı Krinkıl Viskon Maxi Etek

Yaz aylarında hem hafif hem de tiril tiril bir etek mi arıyorsunuz? DeFacto maxi etek, krinkıl viskon kumaşı ve pamuk astarıyla tam da aradığınız konforu yaşatıyor. Yüksek bel kesimiyle vücudu güzelce sararken akışkan dokusuyla her adımda zarif bir görünüm kazandırıyor. Kirli beyaz tonu ile siyah crop üstlerle mükemmel uyum sağlayan eteği sandalet, hasır çanta ve sade takılarla kombinleyerek plajdan akşam yemeğine kadar her ortamda dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

3. Destekleyici tasarım: Adidas All Me Light Support Büstiyer

Spor kıyafetler içinde bile tarzımdan ödün vermem diyorsanız Adidas büstiyere göz atmak isteyebilirsiniz! Adisoft kumaşıyla yumuşacık bir his sunarken çıkarılabilir pedleri ve elastik alt bandıyla yerinde sabit duran büstiyer, çapraz askılı tasarımı ve düşük yakası sayesinde hem tek başına hem de ince bir gömlekle çok şık duruyor. Siyah rengiyle beyaz etek veya şortlarla kombinleyebileceğiniz parça, en az %70 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş olmasıyla da sürdürülebilir modayı destekleyenler için artı bir puan alıyor!

4. Göz alıcı detaylarıyla: United Colors of Benetton Desenli Yanlardan Yırtmaçlı Uzun Etek

Desenleriyle görünümünüze hareket kazandıran ama hala sade kalmayı başaran bir parça arıyorsanız United Colors of Benetton etek tam size göre. %100 pamuktan üretilmiş olması sayesinde hem konforlu hem de hafif olan etek, yırtmaç detaylarıyla yürürken de zarif bir silüet yaratıyor. Özellikle crop üstlerle giyildiğinde dikkat çekici bir görünüm elde edebileceğiniz eteğin krem rengi sadece siyah büstiyerlerle çok yakışmıyor, minimal sandalet ve altın rengi takılarla da havalı bir yaz kombini elde etmeyi sağlıyor.

5. Spordan sokağa: Koton Kare Yaka Slim Fit Askılı Sporcu Sütyeni

Hem spor giyimde hem de caddelerde gezerken giyebileceğiniz Koton sporcu sütyeni, kare yaka ve slim fit formuyla oldukça dikkat çekici bir kesime sahip. Vücudu sararak destek verirken biyeli detayıyla da tasarımına şık bir dokunuş katıyor. Günlük kullanımda yüksek bel taytlar ya da bol eteklerle uydurabileceğiniz gibi üzerine ince bir gömlek ya da ceket alarak gün boyu rahat olduğu kadar tarz da kalabilirsiniz. Koton sporcu sütyeni aceleniz olduğunda bir sneaker ve sırt çantasıyla da kombinleyerek zahmetsizce stil sahibi görünebilirsiniz.

6. Sportif ama şık: Adidas Club Tennis Climacool Etek

Yaz sıcaklarında hem stilinden ödün vermemek hem de konforu yakalamak isteyenler için birebir olan Adidas etek, hafif ve esnek pike kumaşıyla ferahlık sunarken Climacool teknolojisi sayesinde serin ve kuru kalmanızı destekler. Tenis kortundan günlük giyime kolayca uyum sağlayan bu model, siyah spor büstiyerlerle de harika durur. Üstelik, spor ayakkabılar, sade halka küpeler ve mini bir sırt çantasıyla tamamlayarak anında hoş bir görünüm elde edebilirsiniz.

7. Minimal ve rahat: Calvin Klein Unlined 2'li Set Spor Sütyeni Seti

Calvin Klein spor sütyeni seti, CK logolu elastik alt bandıyla dikkat çekici bir görünüm sunuyor. %69 pamuk ve geri dönüştürülmüş kumaş karışımıyla cilde dost ve çevreci bir seçenek olan ürünler, özellikle yüksek belli beyaz eteklerle giyildiğinde ortaya güçlü ama sade bir görünüm çıkarmanıza imkan tanıyor. Küçük bir zincir kolye, minimal bir yüzük ve sneaker ile gündüzden geceye kullanabileceğiniz bu parçalarla siz de dakikalar içinde pratik ve iyi görünen kombinler oluşturabilirsiniz!

8. Her mevsime yakışan: Only Onlmiley Deffie Dob Maksi Etek

Only maksi etek, %100 pamuk kumaşı, belindeki bağcık detayı ve bol kesimiyle yazın kurtarıcı parçalarından biri. Hafif yapısıyla yürürken uçuşan etek, siyah büstiyerle birleştiğinde tarzınıza Devrim Özkan'ınkine benzeyen bir hava katıyor. Sandalet, ince zincirli çanta ve büyük güneş gözlüğüyle tamamlayarak sahil şıklığını şehirde de yaşayabileceğiniz Only etek, gardırobunuzda her dönem kullanabileceğiniz zamansız bir parça!

9. Göz alıcı kesimiyle: Grimelange Delara Straplez Slim Büstiyer

Organik pamuktan üretilmiş Grimelange straplez büstiyer, hem sürdürülebilir hem de rahat. Vücuda oturan slim kesimiyle zarif bir duruş sağlarken tek başına ya da oversize bir gömleğin içine kullanabileceğiniz bu çok yönlü parçayı Devrim Özkan’ın kombinine benzer bir beyaz etekle tamamlayarak minimal ama etkili bir görünüm elde edebilirsiniz. Altına ise sade bir topuklu terlik, büyük halka küpeler ve doğal dalgalı saçlarla feminen bir stil yaratabilirsiniz.

10. Trendleri yakalayan: Calvin Klein Side Gathering Skirt Etek

Viskoz karışımlı kumaşıyla yumuşacık bir dokuya sahip olan Calvin Klein kalem etek, midi boyu ve sade kesimiyle şehir giyimine çok yakışıyor. Yan büzgü detayı eteğe hareket katarken düz siyah bir üstle eşleştirildiğinde Devrim Özkan’ınkinine benzer hoş bir kontrast yaratıyor. Stiletto, zarif bir saat ve ince zincirli bir küpeyle kombininizi tamamlayarak hem ofis hem de davet stiline kolayca uyarlanabilecek bir alternatif oluşturabilirsiniz.

