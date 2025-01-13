Edip Akbayram'ın entübe süreci devam ediyor! Kızı Türkü son durumu açıkladı

Türk müziğinin usta sanatçısı Edip Akbayram düşmeye bağlı iç kanama şikayetiyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Entübe süreci devam eden Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl?

Bugün, ikinci kez ameliyat edilen sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Akbayram’ın eşi Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram hastanede babalarının tedavisini yakından takip ediyor.

EDİP AKBAYRAM'IN SAĞLIK DURUMU

Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, babasının son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkü Akbayram, “Şu an için ikinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek. Ama en azından daha iyi ve güzel haber aldık. Kanama yüksek ölçüde durduruldu. Çok emin ellerde gerçekten içimiz çok rahat. Tüm Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları doktorları hemşireleri hepsine ailece minnettarız" dedi.

Edip Akbayram'ın yoğun bakım süreci devam edecek. Türkü Akbayram "Önümüzde bir iki günlük daha bekleme süresi olacak sonra daha net ve umarım daha iyi ve güzel haberler verebilmeyi umuyoruz biz de ailece. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır