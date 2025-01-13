Cildiniz hak ettiği bakıma kavuşsun! Bioderma indiriminden kaçırmamanız gerekenler

Cilt bakımında hassasiyet ve kalite arayanların bir numaralı tercihi olan Bioderma, yıllardır güvenilir ürünleriyle herkesin favorisi olmaya devam ediyor. Farklı cilt tiplerine özel geliştirilmiş formülleriyle etkili çözümler sunan marka, hem günlük bakımda hem de özel cilt problemlerinde pek çok kişinin favorisi. Cildinizin ihtiyaçlarını karşılayacak bu ürünleri keşfederek, cilt bakım rutininizi bir üst seviyeye taşımanın tam zamanı. İşte sizin için seçtiğimiz indirimdeki ürünler...
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Bioderma Sensibio H2O, hassas ciltler için geliştirilmiş, cildi makyajdan, kirden ve çevresel faktörlerden nazikçe arındıran durulama gerektirmeyen bir misel su. Suya dayanıklı makyajı bile cilde zarar vermeden kolayca temizlerken, içeriğindeki salatalık özü cildi yatıştıran ürün, doğal dengesini korumaya yardımcı oluyor. Dermatolojik olarak geliştirilmiş D.A.F. kompleksi sayesinde cildin toleransını artırırken ferahlık hissi sağlıyor. Fizyolojik pH seviyesine uygun olan ürün; yüz, göz ve dudak çevresinde güvenle kullanılabiliyor ve gözenekleri tıkamıyor.Ürünü İncele
Kullanıcılar ne diyor?
"Ürünü yaz aylarında kızarıklık sorunuyla karşılaşınca kullandım. Atopik ciltler için yararlı bir ürün. Kargo hızlıydı. Tavsiye ederim."
Bioderma Sensibio Micellar Cleansing Oil, hassas ciltler dahil tüm cilt tipleri için nazik bir temizlik sunan çift aşamalı temizliğin ilk adımı. Omega 3, 6 ve amino asitler ile zenginleştirilmiş formülü, suya dayanıklı makyajı, güneş kremini, yağı ve günlük kirleri cilde hassasiyet yaratmadan etkili bir şekilde temizliyor. Cildi arındırırken aynı zamanda besleyen ve yatıştıran yağ bazlı temizleyici, ciltte yağlı bir his bırakmıyor ve gözde bulanıklığa neden olmuyor. Parfüm içermeyen yapısıyla hassas ciltlere dost olan ürün; temiz, ferah ve sağlıklı bir cilt için harika bir seçim!Ürünü İncele
Kullanıcılar ne diyor?
"Göz kaşıntısı için göz çevresine uygulayınca iyi gelen bir ürün oldu. Memnunuz."
"Kuru ve hassas göz çevresine sahibim. Çok hoşuma gitti . Cildi yatıştırıp nemlendiriyor. Makyaj çıkarmada da başarılı."Ürünü İncele
Bioderma Sebium Mat Control, karma ve yağlı ciltler için geliştirilmiş, parlamayı kontrol altına alan ve cildi matlaştıran etkili bir bakım kremi. Fluidactiv patentiyle sebum kalitesini düzenlerken, çinko ve B6 vitamini sayesinde fazla sebum üretimini dengeliyor. Gözenekleri sıkılaştırarak cilt yüzeyini pürüzsüzleştiren krem, anında etki göstererek 8 saate kadar parlama karşıtı etki gösteriyor. Krem jel dokusu ile cilt tarafından hızla emilen ürün, ferah bir his bırakırken, cildi nemlendirmeyi de ihmal etmiyor.Ürünü İncele
Kullanıcılar ne diyor?
"Karma ve sivilceye meyilli bir cilde sahibim. 4 aydır yağ bazlı temizleyici olarak kullanıyorum ve çok memnunum, baya bereketli ürün."
Bioderma Sebium Pore Refiner, karma ve yağlı ciltlerin ihtiyaçlarına yönelik özel olarak formüle edilmiş bir ürün. İçeriğindeki agarik asit, gözeneklerin küçülmesine ve sıkılaşmasına yardımcı olurken, salisilik asit cildi nazikçe soyarak pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor. Fazla yağlanmayı kontrol altına alarak cildin parlamasını önleyen ürün, hafif ve akışkan dokusu sayesinde cilt tarafından hızla emiliyor ve cildi derinlemesine nemlendiriyor.Ürünü İncele
Kullanıcılar ne diyor?
"Hemen etkisini gösterdi, ürün bilgilerinde anlatıldığı gibi..."
Bioderma Photoderm AR SPF50+, kızarıklığa eğilimli hassas ciltler için geliştirilmiş, yüksek koruma sağlayan renkli bir yüz güneş kremi. UVA ve UVB ışınlarına karşı hücresel düzeyde koruma sunarken, kızarıklık probleminin sıklığını ve yoğunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor. Renkli yapısı sayesinde cilt tonunu eşitleyerek doğal bir görünüm sağlıyor. Hafif dokusuyla ciltte yağlı bir his bırakmıyor.Ürünü İncele
Kullanıcılar ne diyor?
"Yüzümdeki kaşıntılar için aldım ve gerçekten rahatlatıyor."
Bu içerik 13 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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