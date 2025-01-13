Cildiniz hak ettiği bakıma kavuşsun! Bioderma indiriminden kaçırmamanız gerekenler

Cilt bakımında hassasiyet ve kalite arayanların bir numaralı tercihi olan Bioderma, yıllardır güvenilir ürünleriyle herkesin favorisi olmaya devam ediyor. Farklı cilt tiplerine özel geliştirilmiş formülleriyle etkili çözümler sunan marka, hem günlük bakımda hem de özel cilt problemlerinde pek çok kişinin favorisi. Cildinizin ihtiyaçlarını karşılayacak bu ürünleri keşfederek, cilt bakım rutininizi bir üst seviyeye taşımanın tam zamanı. İşte sizin için seçtiğimiz indirimdeki ürünler...

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İndirimdeki tüm Bioderma ürünleri burada!

1. Makyajı kolayca çıkarın: Bioderma Sensibio H2O

Bioderma Sensibio H2O, hassas ciltler için geliştirilmiş, cildi makyajdan, kirden ve çevresel faktörlerden nazikçe arındıran durulama gerektirmeyen bir misel su. Suya dayanıklı makyajı bile cilde zarar vermeden kolayca temizlerken, içeriğindeki salatalık özü cildi yatıştıran ürün, doğal dengesini korumaya yardımcı oluyor. Dermatolojik olarak geliştirilmiş D.A.F. kompleksi sayesinde cildin toleransını artırırken ferahlık hissi sağlıyor. Fizyolojik pH seviyesine uygun olan ürün; yüz, göz ve dudak çevresinde güvenle kullanılabiliyor ve gözenekleri tıkamıyor.

2. Cildinizi neme doyuran: Bioderma Sensibio AR Cream 40 Ml Nemlendirici Bakım Kremi

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünü yaz aylarında kızarıklık sorunuyla karşılaşınca kullandım. Atopik ciltler için yararlı bir ürün. Kargo hızlıydı. Tavsiye ederim."

"Kızarıklık problemi yaşıyorsanız çoğu şeye alerjiniz var ise doğru bir nemlendirici. Sakinleştiriyor ve güzel nemlendiriyor."

3. Kalıntı bırakmıyor: Bioderma Sensibio Micellar Cleansing Oil

Bioderma Sensibio Micellar Cleansing Oil, hassas ciltler dahil tüm cilt tipleri için nazik bir temizlik sunan çift aşamalı temizliğin ilk adımı. Omega 3, 6 ve amino asitler ile zenginleştirilmiş formülü, suya dayanıklı makyajı, güneş kremini, yağı ve günlük kirleri cilde hassasiyet yaratmadan etkili bir şekilde temizliyor. Cildi arındırırken aynı zamanda besleyen ve yatıştıran yağ bazlı temizleyici, ciltte yağlı bir his bırakmıyor ve gözde bulanıklığa neden olmuyor. Parfüm içermeyen yapısıyla hassas ciltlere dost olan ürün; temiz, ferah ve sağlıklı bir cilt için harika bir seçim!

4. Kuruluğa karşı etkili: Bioderma Atoderm Intensive Göz Çevresi için Temizleyici ve Bakım Kremi

Kullanıcılar ne diyor?

"Göz kaşıntısı için göz çevresine uygulayınca iyi gelen bir ürün oldu. Memnunuz."

"Kuru ve hassas göz çevresine sahibim. Çok hoşuma gitti . Cildi yatıştırıp nemlendiriyor. Makyaj çıkarmada da başarılı."

5. Cildi matlaştıran etki: Bioderma Sebium Mat Control

Bioderma Sebium Mat Control, karma ve yağlı ciltler için geliştirilmiş, parlamayı kontrol altına alan ve cildi matlaştıran etkili bir bakım kremi. Fluidactiv patentiyle sebum kalitesini düzenlerken, çinko ve B6 vitamini sayesinde fazla sebum üretimini dengeliyor. Gözenekleri sıkılaştırarak cilt yüzeyini pürüzsüzleştiren krem, anında etki göstererek 8 saate kadar parlama karşıtı etki gösteriyor. Krem jel dokusu ile cilt tarafından hızla emilen ürün, ferah bir his bırakırken, cildi nemlendirmeyi de ihmal etmiyor.

6. Duş sonrası bakım: Bioderma Atoderm Shower Oil

Kullanıcılar ne diyor?

"Karma ve sivilceye meyilli bir cilde sahibim. 4 aydır yağ bazlı temizleyici olarak kullanıyorum ve çok memnunum, baya bereketli ürün."

"Cildim aşırı kuru, birçok ürün de denedim. Duştan sonra nemlendirici istemeyen tek ürün bu, uzun zamandır kullanıyorum. Herhangi bir sivilce, komedon da yapmadı. Tavsiye ederim."

7. Karma ve yağlı ciltler için: Bioderma Sebium Pore Refiner

Bioderma Sebium Pore Refiner, karma ve yağlı ciltlerin ihtiyaçlarına yönelik özel olarak formüle edilmiş bir ürün. İçeriğindeki agarik asit, gözeneklerin küçülmesine ve sıkılaşmasına yardımcı olurken, salisilik asit cildi nazikçe soyarak pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor. Fazla yağlanmayı kontrol altına alarak cildin parlamasını önleyen ürün, hafif ve akışkan dokusu sayesinde cilt tarafından hızla emiliyor ve cildi derinlemesine nemlendiriyor.

8. Anında etki: Bioderma Atoderm Shower Gel

Kullanıcılar ne diyor?

"Hemen etkisini gösterdi, ürün bilgilerinde anlatıldığı gibi..."

"Kokusu çok güzel. Pompalı ve büyük boy olması kullanımı kolaylaştırıyor. Her yaş grubu için kullanılabilir ürün. Kuruluk ve tahrişi önlüyor. Sonrasında Bioderma duş yağını kullanıyoruz çok memnunuz."

9 Hem güneş kremi hem kapatıcı: Bioderma Photoderm AR SPF50+

Bioderma Photoderm AR SPF50+, kızarıklığa eğilimli hassas ciltler için geliştirilmiş, yüksek koruma sağlayan renkli bir yüz güneş kremi. UVA ve UVB ışınlarına karşı hücresel düzeyde koruma sunarken, kızarıklık probleminin sıklığını ve yoğunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor. Renkli yapısı sayesinde cilt tonunu eşitleyerek doğal bir görünüm sağlıyor. Hafif dokusuyla ciltte yağlı bir his bırakmıyor.

10. Hasar görmüş ciltler için: Bioderma Cicabio Lotion Onarıcı ve Kurutucu Sprey

Kullanıcılar ne diyor?

"Yüzümdeki kaşıntılar için aldım ve gerçekten rahatlatıyor."

"İlk kullanımda bu kadar etkili olacağını tahmin etmezdim. Gerçekten çok iyi."

Bu içerik 13 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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