Eşiyle birlikte kaza geçirmişti! Yeşilçam'ın efsanesi Müjde Ar'ın son hali ortaya çıktı! Doktoru paylaştı

Yeşilçam efsanesi, Aysel Gürel'in kızı, güzelliğiyle nam salmış Müjde Ar, uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Herhangi bir projede yer almasa da gündeme dair tepkileri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmeyi başaran usta sanatçı geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirmişti.

Kaza, Akat Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre caddede seyir halinde olan Onur T. idaresindeki özel halk otobüsü, Iamze K.’nin kullandığı ve içerisinde sanatçı Müjde Ar (70) ve eşi eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş'ın olduğu cipe çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada Müjde Ar ve Ercan Karakaş yaralanmıştı.

TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI

Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edilirken, Ar kazada hafif yaralanmıştı. Ambulans talep etmeyen Ar, kendi imkanlarıyla gittiği özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Sanatçı Müjde Ar'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ar'ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtilmişti.

'ÖLÜMDEN DÖNDÜM'

Kaza sonrası Magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'e konuşan Müjde Ar, "Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca otobüs bizi adeta biçti. Olacak şey değil" açıklamasında bulundu.

Hafif ağrıları olduğunu belirten usta sanatçı, "Kaza anında iki kere kafamı aracın tavanına çarptım. Kollarım mosmor, ellerim şiş, ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Dün 8 kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var" dedi.

DOKTORU PAYLAŞTI

Müjde Ar'ın doktoru, ünlü oyuncu ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Prof. Dr. Volkan Özben, paylaşımında "Ülkemizin çok değerli sanatçılarından Müjde Ar’ı sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine sağlıklı ve uzun bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.