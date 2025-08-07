MAGAZİN

'Evli oyuncunun tacizine uğradım' demişti! Tuğçe Aral'ın açıklamaları ses getirdi! Bir isim ifşa oldu

Eski Türkiye güzeli manken ve sunucu Tuğçe Aral geçtiğimiz günlerde Dream Türk ekranlarında yayınlanan 50 Fifty programına konuk olmuş ve açıklamalarıyla büyük ses getirmişti. Tuğçe Aral'ın 'Evli oyuncunun tacizine uğradım' açıklamasının ardından sosyal medyada bir isim ifşa oldu.

Öznur Yaslı İkier

Eski Türkiye güzeli manken ve sunucu Tuğçe Aral katıldığı programdaki açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

50 Fifty programının sunucusu Zeynep Bozkaya, Tuğçe Aral'a; “Çok güzel bir kadın olarak sosyal medyadan hiç tacize varan mesajlar aldınız mı?” diye sordu.

'EŞİ HAMİLEYKEN...'

Tuğçe Aral isim vermeden çok ünlü ve evli bir oyuncunun kendisine aylarca sosyal medya üzerinden mesajlar attığını itiraf etti. Aral, taciz eden ünlü oyuncunun mesajlarına eşi hamileyken ve çocuğu dünyaya geldikten sonra da devam ettiğini söyledi.

Bir dönem kendisini sosyal medyadan uzaklaştıran evli ve çocuklu oyuncunun ismini vermeyen Tuğçe Aral bu kabusun şimdilik son bulduğunu dile getirdi.

BİR İSİM İFŞA OLDU

Tuğçe Aral'ın bu açıklamalarının ardından sosyal medyada bu ismin Berk Oktay olduğu iddiaları gündeme geldi. Oktay'ın adı son dönemde ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.

'Savaşçı' dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.

