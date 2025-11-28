Evrim Akın hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: "İyilikten başka ne yaptım?"

Magazin gündeminin son günlerdeki en önemli haber başlıklarından biri Asena Keskinci'nin iddiaları olmuştu. Bez Bebek dizisinde oynadığı yıllarda rol arkadaşı olan Evrim Akın ile ilgili ifşa videousu yayınlayan Keskinci, "Evrim Akın, yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor" demişti.

"DİZİDEN ATTIRIRSAM NE OLUR?"

Evrim Akın'ın sette herkese kötü davrandığını da öne süren Keskinci, Akın'ın "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini de iddia etmişti.

Yapım ekibinin Evrim Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını ifade edip onu alttan almalarını rica ettiğini dile getiren Asena Keskinci, yaşananların ardından Evrim Akın'ın setten uzaklaştırılarak bir süreliğine oyuncu değişikliği yapıldığını aktardı.

KESKİNCİ'NİN İDDİALARINDAN SONRA BAŞKA AÇIKLAMALAR DA GELDİ

Keskinci'nin iddialarının ardından Evrim Akın'ın eski çalışma arkadaşları da farklı iddialar gündeme getirerek Keskinci'ye destek vermişti. Bazı isimler ise yaptıkları açıklamalar ile Evrim Akın'a destek olmuştu.

EVRİM AKIN İLK KEZ KONUŞTU, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yaşananların ardından avukatları aracılığı ile açıklamada bulunan Akın ilk kez kendisi konuştu. Hakkındaki iddialara gözyaşları içinde yanıt veren Akın şunları söyledi:

"İYİLİKTEN BAŞKA NE YAPTIM BEN SİZE?"

"Bu algı operasyonu gerçekten çok sinirimizi bozdu. İnanın oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum.

İyilikten başka ne yaptım ben size? Annesi neden benin doğum günümü kutlayıp 'iyi ki varsın' diyor?"