Exxen'den ayrıldığını açıklamıştı! Hasan Can Kaya Bodrum'da aşk tatilinde! Yeni sevgilisiyle görüntülendi

Youtube'daki Konuşanlar programıyla adını geniş kitlelere duyuran Hasan Can Kaya daha sonra Exxen için Acun Ilıcalı ile el sıkışmıştı. Servet değerinde tekliflere rağmen başka kimseyle anlaşmayan Hasan Can Kaya geçtiğimiz aylarda Exxen'den ayrıldığını açıklamıştı. Yeni adresi merak edilen ünlü isim şimdilerde Bodrum'da yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Öznur Yaslı İkier

YouTube kanalında Konuşanlar isimli programla sevilen ve daha sonra Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya o dönem büyük tepki çekmişti.

Servet değerinde tekliflere rağmen başka kimseyle anlaşmayan Hasan Can Kaya'nın geçtiğimiz aylarda Exxen'i bıraktığı ortaya çıkmıştı.

Exxen den ayrıldığını açıklamıştı! Hasan Can Kaya Bodrum da aşk tatilinde! Yeni sevgilisiyle görüntülendi 1

YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Şimdilerde yeni adresi merak edilen Hasan Can Kaya bu defa özel hayatıyla gündeme geldi. Yeni sezon öncesi tatilde olan ünlü isim Bodrum'da yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Exxen den ayrıldığını açıklamıştı! Hasan Can Kaya Bodrum da aşk tatilinde! Yeni sevgilisiyle görüntülendi 2

GazeteMagazin'den Umut Ünver'in kamerasına yakalanan Kaya, kız arkadaşıyla şezlongta uzun uzun sohbet etti. İkilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Exxen den ayrıldığını açıklamıştı! Hasan Can Kaya Bodrum da aşk tatilinde! Yeni sevgilisiyle görüntülendi 3

Anahtar Kelimeler:
Exxen Hasan Can Kaya Konuşanlar
