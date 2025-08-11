Exxen'den ayrıldığını açıklamıştı! Hasan Can Kaya Bodrum'da aşk tatilinde! Yeni sevgilisiyle görüntülendi

YouTube kanalında Konuşanlar isimli programla sevilen ve daha sonra Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya o dönem büyük tepki çekmişti.

Servet değerinde tekliflere rağmen başka kimseyle anlaşmayan Hasan Can Kaya'nın geçtiğimiz aylarda Exxen'i bıraktığı ortaya çıkmıştı.

YENİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Şimdilerde yeni adresi merak edilen Hasan Can Kaya bu defa özel hayatıyla gündeme geldi. Yeni sezon öncesi tatilde olan ünlü isim Bodrum'da yeni sevgilisiyle görüntülendi.

GazeteMagazin'den Umut Ünver'in kamerasına yakalanan Kaya, kız arkadaşıyla şezlongta uzun uzun sohbet etti. İkilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.