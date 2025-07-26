Exxen'i bıraktıktan sonra teklif yağdı! Hasan Can Kaya globale açılıyor

YouTube kanalında Konuşanlar isimli programla sevilen ve daha sonra Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya o dönem büyük tepki çekmişti.

Servet değerinde tekliflere rağmen başka kimseyle anlaşmayan Hasan Can Kaya'nın geçtiğimiz aylarda Exxen'i bıraktığı ortaya çıkmıştı.

Şimdilerde Çeşme'de tatilde olan ünlü komedyene teklif üstüne teklif yağıyor. Hasan Can Kaya’nın Prime Video, Netflix, Disney Plus, max ve Gain’in de aralarında olduğu dijital platformlarından hangisiyle anlaşacağı merak konusu...

EXXEN'DEN AYRILIK SEBEBİ...

Hasan Can Kaya'nın yakın çevresine “Acun abiyle bir sorunum yok. Yola globalde devam etme kararı aldım" dediği iddia edilmişti.