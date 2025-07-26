MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Exxen'i bıraktıktan sonra teklif yağdı! Hasan Can Kaya globale açılıyor

Youtube'daki Konuşanlar programıyla adını geniş kitlelere duyuran Hasan Can Kaya daha sonra Exxen için Acun Ilıcalı ile el sıkışmıştı. Servet değerinde tekliflere rağmen başka kimseyle anlaşmayan Hasan Can Kaya geçtiğimiz aylarda Exxen'i bıraktı. Kaya'ya Exxen'i bıraktıktan sonra teklif üstüne teklif yağdı.

Exxen'i bıraktıktan sonra teklif yağdı! Hasan Can Kaya globale açılıyor
Öznur Yaslı İkier

YouTube kanalında Konuşanlar isimli programla sevilen ve daha sonra Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya o dönem büyük tepki çekmişti.

Servet değerinde tekliflere rağmen başka kimseyle anlaşmayan Hasan Can Kaya'nın geçtiğimiz aylarda Exxen'i bıraktığı ortaya çıkmıştı.

Exxen i bıraktıktan sonra teklif yağdı! Hasan Can Kaya globale açılıyor 1

Şimdilerde Çeşme'de tatilde olan ünlü komedyene teklif üstüne teklif yağıyor. Hasan Can Kaya’nın Prime Video, Netflix, Disney Plus, max ve Gain’in de aralarında olduğu dijital platformlarından hangisiyle anlaşacağı merak konusu...

EXXEN'DEN AYRILIK SEBEBİ...

Hasan Can Kaya'nın yakın çevresine “Acun abiyle bir sorunum yok. Yola globalde devam etme kararı aldım" dediği iddia edilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peşe peş paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdıPeşe peş paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı
Bölüm başına 4.5 milyon TL'ye imza attı! Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra dönüyor! Partneri ise... Bölüm başına 4.5 milyon TL'ye imza attı! Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra dönüyor! Partneri ise...

Anahtar Kelimeler:
Exxen Hasan Can Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da operasyon! İki otele el konuldu, çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da operasyon! İki otele el konuldu, çok sayıda gözaltı var

Düğüne hazırlanırken, içeceğine ilaç katıldı!

Düğüne hazırlanırken, içeceğine ilaç katıldı!

Türkiye’de tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı: O ilimizde 50.5 derece görüldü

Türkiye’de tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı: O ilimizde 50.5 derece görüldü

Polise ateş açıldı, 4 yaralı var

Polise ateş açıldı, 4 yaralı var

Bölüm başına 4.5 milyon TL'ye imza attı! Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra dönüyor! Partneri ise...

Bölüm başına 4.5 milyon TL'ye imza attı! Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra dönüyor! Partneri ise...

Sel ve heyelan felaketi: 9 köy büyük hasar gördü!

Sel ve heyelan felaketi: 9 köy büyük hasar gördü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.