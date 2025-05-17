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Fenomen dizi Leyla için final kararı! Tarih verildi

Oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Halil İbrahim Ceyhan ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı fenomen dizi Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... için final kararı verildi. Dizinin ekrana veda edeceği tarih de belli oldu.

Fenomen dizi Leyla için final kararı! Tarih verildi
Öznur Yaslı İkier

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... için final kararı verildi. Haftalarca çok iyi bir grafik çizen dizinin son aylarda izlenmeleri düşmüştü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın yönettiği dizinin izlenmelerinde önemli bir yükseliş yaşanmazsa 18 Haziran’da final yapması planlanıyor.

LEYLA

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi finale doğru giderken çok flaş bir ayrılık da yaşanacak.

LEYLA 3

Dizinin oyuncu kadrosunda; Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt yer alıyor.

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Gonca Vuslateri Cemre Baysel
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