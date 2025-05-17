Fenomen dizi Leyla için final kararı! Tarih verildi

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... için final kararı verildi. Haftalarca çok iyi bir grafik çizen dizinin son aylarda izlenmeleri düşmüştü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın yönettiği dizinin izlenmelerinde önemli bir yükseliş yaşanmazsa 18 Haziran’da final yapması planlanıyor.

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisi finale doğru giderken çok flaş bir ayrılık da yaşanacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt yer alıyor.