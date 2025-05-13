'Final yapacak' denmişti! Fenomen dizi için yeni gelişme

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yapımına ise NGM'nin imza attığı, Mahir ve Canfeza'nın sürükleyici hikâyesini anlatan Bir Gece Masalı dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran fenomen dizinin başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun paylaşıyor.

İlgiyle izlenen dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği merak edilirken final iddiaları gündeme gelmişti.

Bir Gece Masalı hakkında Gazeteci Birsen Altuntaş'tan yeni bir açıklama geldi. Altuntaş, X hesabından yaptığı paylaşımda; 'Yeni hafta belli olur, devam edecek gibi görünüyor. Hatta Burak Deniz gelen teklifleri ona göre değerlendiriyor ama resmi karar çıksın, kesinleşsin de öyle...' ifadelerini kullandı.