Gelin Evi yarışmacısı giyilmiş mayolarını hediye etmek istedi! Tepkiler gecikmedi: Midem bulandı

Sosyal medya fenomeni Buket Yıldırım son paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı. Gelin Evi programıyla tanındıktan sonra ürettiği içeriklerle zaman zaman gündeme gelen Yıldırım son olarak giymediği kıyafetlerini dağıtmaya karar verdi.

Fenomen Buket Yıldırım "Bütün yaz boyu giydiğim mayoları, haşemaları hepsini dağıtıyorum. Gerçekten temiz kullandım en çok giydiğim iki mayo var onları vermeyeceğim onlar eskidi. Şunları 2-3 kez anca giymişimdir kullanabilirsiniz" dedi.

Sosyal medyada ise bu durum eleştiriler aldı. “Giyilmiş mayo hediye edilir mi?” diyen bazı kullanıcılar "Yuh artık hijyen kurallarına aykırı" diyerek eleştirilerde bulundu.

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlar şöyle: