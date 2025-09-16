MAGAZİN

Hande Erçel başörtülü karelerle sosyal medyada TT oldu! Herkes aynı yorumu yaptı

Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı ayrılıkla gündemde olan ünlü oyuncu Hande Erçel şimdi de yeni filminden karelerle sosyal medyayı salladı. 17 Ekim'de vizyona girecek olan ‘Mevlana’: Mest-i Aşk’ filminde rol alan Hande Erçel başörtülü karelerle sosyal medyada TT oldu.

Öznur Yaslı İkier

Hakan Sabancı ile yaşadığı ayrılıkla günlerce magazin manşetlerinde kalan ünlü oyuncu Hande Erçel şimdi de yeni filmiyle gündeme geldi.

'Mevlana: Mest-i Aşk' adlı sinema filmiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel başörtülü kareleriyle sosyal medyayı salladı.

YORUM YAĞDI

Yeni filmin ilk kareleri kısa sürede TT oldu. Erçel'in yeni filmindeki yeni imajına; 'her hali güzel', 'başörtü yakışmış', 'ayrı bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.

Mevlana’ya İranlı oyuncu Parsa Pirouzfar’ın, Şems-i Tebrizi’ye Shahab Hosseini’nin, Mevlana’nın babası Bahaeddin Veled’e de Halit Ergenç’in hayat verdiği film, 17 Ekim’de vizyona girecek.

Film, tarihi bir dönemi anlatmakla kalmayıp sevgi, dostluk ve insanın içsel yolculuğunu da sinema diliyle yeniden yorumluyor.

