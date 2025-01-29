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  4. Hasan Can Kaya konuğunun dudaklarını görünce kendini tutamadı! 'Silikon' diye ısrar etti... Aldığı yanıtla şoke oldu

Hasan Can Kaya konuğunun dudaklarını görünce kendini tutamadı! 'Silikon' diye ısrar etti... Aldığı yanıtla şoke oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.01.2025 13:55
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın ilk önce Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programı her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Programın yeni bölüm tanıtımına bu defa 'silikon dudak' tartışması damga vurdu. Hasan Can Kaya konuğunun yanıtı karşısında adeta şoke oldu.

Hasan Can Kaya konuğunun dudaklarını görünce kendini tutamadı! 'Silikon' diye ısrar etti... Aldığı yanıtla şoke oldu

İlk önce YouTube'da daha sonra da Exxen’de karşımıza çıkan Hasan Can Kaya, Konuşanlar programı ile adını geniş kitlelere duyurdu. Büyük bir izleyici kitlesine sahip Kaya programının her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Konuşanlar programının 167. bölüm tanıtımına bu defa 'silikon dudak' tartışması damga vurdu. Hasan Can Kaya kadın konuğunun dudaklarını görünce kendini tutamadı ve 'Dudaklar silikon' yorumunu yaptı.

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Kadın konuk ise dudaklarında silikon olmadığını dile getirdi. 'Hiç müdahale yok mu?' diye ısrarlı sorularına devam eden Hasan Can kadın konuğun kardeşini görünce 'Bunun dudakları da aynı. Bunlar ya ailece silikon yaptırmışlar ya da bunların dudaklar...' diye devam etti.

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ALDIĞI YANIT ŞAŞIRTTI

Kadın konuk ise 'Baba bir bıyığını kaldırır mısın?' diyerek izlemeye gelenler arasında oturan babasına seslendi. Hasan Can aldığı bu yanıt karşısında kahkahaya boğuldu ve 'Bunu lütfen yapma. Tamam kabul ediyorum. Dudakların silikon değil.' yanıtını verdi.

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Programdaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Konuşanlar'ın bu bölümüne 'izlemeye değer', 'yine çok eğlenceli', 'bıyığını kaldır çok iyi' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Konuşanlar
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