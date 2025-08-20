MAGAZİN

'Jrokez' lakaplı Twitch yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran'ın eşinden ilk paylaşım! 'Meleğim benim'

Sosyal medya platformu Twitch üzerinden 'Jrokez' kullanıcı adıyla yaptığı yayınlarla tanımlanan Oğuzhan Dalgakıran balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümüyle herkesi yasa boğan Oğuzhan Dalgakıran memleketi Mersin'de toprağa verildi. Dalgakıran'ın acılı eşi Aleyna Dalgakıran'dan da ilk paylaşım geldi.

Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya platformu Twitch üzerinden yaptığı oyun yayınları ile tanınan “Jrokez” lakaplı kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, Ankara'da 12'inci katta oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

Dalgakıran, 19 Ağustos'ta memleketi Mersin'de düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eşinin ani ölümüyle yıkılan Aleyna Dalgakıran, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Eşinin mezarını ziyaret eden acılı eş, yazdıklarıyla takipçilerini duygulandırdı.

'MELEĞİM BENİM'

Eşi Oğuzhan Dalgakıran'ın çiçeklerle dolu mezarını paylaşan Aleyna Dalgakıran, ''Şansın yanına geldi aşkım. Yanındayım birlikte izleyeceğiz bugün maçı seninle. Şans meleğin burada meleğim benim'' notunu düştü.

