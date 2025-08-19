MAGAZİN

'Jrokez' lakaplı Twitch yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazedeki yaka kartları gündem oldu

Sosyal medya platformu Twitch üzerinden 'Jrokez' kullanıcı adıyla yaptığı yayınlarla tanımlanan Oğuzhan Dalgakıran balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümüyle herkesi yasa boğan Oğuzhan Dalgakıran Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Dalgakıran'ın cenazesindeki yaka kartları dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya platformu Twitch üzerinden yaptığı oyun yayınları ile tanınan “Jrokez” lakaplı kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran,Ankara'da 12'inci katta oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Jrokez’in son paylaşımını, olaydan yaklaşık 12 saat önce yaptığı öğrenildi. Dalgakıran’ın son paylaşımında Baya halsiz ve bitkin uyandım' ifadelerini kullanması dikkat çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dalgakıran’ın cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından memleketi Mersin’e defnedilmek üzere ailesi tarafından götürüldü.

Oğuzhan Dalgakıran bugün memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde ise dağıtılan yaka kartları dikkat çekti.

Cenazede verilen yaka fotoğraflarının arkasına, fidan bağışı yapılabilmesi için QR kodu bırakıldığı öğrenildi.

JROKEZ (OĞUZHAN DALGAKIRAN) KİMDİR?

Gerçek adıyla Oğuzhan Dalgakıran, yayıncılık kariyerine Twitch platformunda başlamıştır. Bir dönem "Twitch Erik Dalı" adlı grupta Kendine Müzisyen ile birlikte yer almıştır. Daha sonra yayınlarını ağırlıklı olarak Kick platformuna taşımıştır.

Jrokez, özellikle oyun ve sohbet içerikleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Yayın hayatına başladığı Twitch'te yaklaşık 675 bin takipçisi bulunan Jrokez'in, son dönemde yayınlarını sürdürdüğü Kick'te ise yaklaşık 118 bin takipçiye sahip olduğu belirtildi.

