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Kartalkaya'daki yangın faciasında acı tablo! Ünlülerden taziye mesajları peş peşe geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.01.2025 16:56
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki 12 katlı ahşap otel Grand Kartal Otel'de çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Grand Kartal Otel'deki yangında ölü sayısı 66'ya, yaralı sayısı ise 51'e yükseldi. Ünlü isimlerden taziye mesajları da peş peşe geldi.

Kartalkaya'daki yangın faciasında acı tablo! Ünlülerden taziye mesajları peş peşe geldi

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ortaya çıktı.

111 yangın

Grand Kartal Otel'deki yangında ölü sayısı 66'ya, yaralı sayısı da 51'e yükseldi. Ünlü isimler, Gand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasıyla ilgili üzüntülerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

TARKAN

Megastar Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzücü. İnşallah daha fazla can kaybı olmaz. Çok geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.

erol evgin

Ünlü şarkıcı Erol Evgin ise; 'Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı; yaralılara acil şifalar diliyorum. Vefat ve yaralı sayılarının artmaması için dua ediyorum.' notunu düştü.

cem yılmaz

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da 'Başımız Sağolsun…felaket haberi olmayan günümüz haftamız yok gibi.Hayatını kaybedenlere allahtan rahmet ,geride kalanlara sabır dilerim. Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamaz.Kabul edilemez herşeye alıştık.Allah sabır versin.' ifadelerini kullandı.

YILMAZ ERDOĞAN

Yılmaz Erdoğan 'Yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.' ifadelerini not düştü.

EDİS

Ünlü popçu Edis ' Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böyle acı olaylar bir daha yaşanmasın. Kalbim sizlerle.' ifadelerini kullandı.

ZEYNEĞ

Zeynep Bastık "Çok çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

DEMET

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'da 'Hayatlarımız bu kadar ucuz olmamalı! Allah rahmet eylesin ölenlere' ifadelerini not düştü.

Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi
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