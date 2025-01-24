İşte Ayşe Barım’ı gözaltına aldıran o fotoğraflar! Mynet dikkat çeken detaya ulaştı: “Gezi’de sanatçıları bizzat organize etti”

Ünlü menajer Ayşe Barım'la ilgili iddialar uzun süredir magazin dünyasının gündeminden düşmezken; bu sabah gelen gözaltı haberi ve arkasından ortaya çıkan detaylar dikkat çekti. ID İletişim'in kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına gerekçe olan iddialar ise bir anda olayın boyutunu değiştirdi.

GÖZALTI GEREKÇESİ GEZİ PARKI

Hakkında tekelleşme, menajer ve dizi piyasasına yön verme gibi iddialar bulunan Ayşe Barım'ın Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

DOSYADAKİ FOTOĞRAFLARA MYNET ULAŞTI

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddia edilen Barım'ın ev ve işyerinde de arama yapıldığı bildirildi. Soruşturma dosyasında Ayşe Barım’ın bizzat sanatçıları organize ettiği aktarılırken, dosyaya giren fotoğraflara Mynet ulaştı.

HALİT ERGENÇ İLE AYNI KAREDELER

Gözaltına alınan Ayşe Barım’ın soruşturma dosyasına Halit Ergenç ile birlikte Gezi Parkı’na katıldığı görüntüler de girdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şüpheli hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Parkı Olaylarının başlangıç tarihi aralığında şahsın sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. isimli firmasına bağlı sanatçılarla 29/05/2013-02/06/2013 tarihleri arasında yaptığı dönemde bahse konu sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği yönündeki değerlendirmeler, ayrıca bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığına dair tespitler var

Bir arada nazar alındığında daha önce kamu davasına konu olan ve yukarıda isimleri zikredilen diğer şahıslar gibi olayların planlayıcılarından olduğu anlaşılan şüpheli Emine Ayşe Barım hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçundan verilen gözaltı kararı kapsamında 24/01/2025 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüphelinin evi ve işyerlerindeki arama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma ayrıntılı olarak devam edecektir."