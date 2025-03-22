Kurtlar Vadisi'yle hafızalara kazınmıştı! Osman Sınav'a son veda! Gözyaşları sel oldu

Türk dizi ve sinema sektörüne yön veren isimlerin başında gelen ve uzun süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Osman Sınav içine Atatürk Kültür Merkezi’nde veda töreni düzenlendi.

Usta yönetmene son veda için AKM'ye gelenler arasında Selçuk Yöntem İrem Helvacıoğlu, İsmail Ege Şaşmaz, İbrahim Çelikkol, Tayanç Ayaydın, İlayda Çevik, Kenan İmirzalıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe gibi isimler vardı.

Osman Sınav'ın cenazesi ikindi vakti Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Törene katılan Selçuk Yöntem 'Bir şey söylemek çok zor gerçekten çok üzgünüm.' diyerek konuşmasını tamamlayamadı.

Usta yönetmen Osman Sınav’ın oğlu Yusuf’u Kenan İmirzalıoğlu teselli etti

Osman Sınav, kariyeri boyunca “Süper Baba”, “Deli Yürek”, “Ekmek Teknesi”, “Kurtlar Vadisi”, “Sakarya Fırat” ve “Sen Anlat Karadeniz” gibi çok sayıda unutulmaz projeye imza atmıştı.