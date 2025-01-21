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Mahsun Kırmızıgül Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın çıkınca apar topar İstanbul'a döndü!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.01.2025 11:13
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, çıkan yangın faciaya neden oldu. Mahsun Kırmızıgül de kızıyla Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangının çıktığı otelin yakınında konaklıyordu. Şarkıcı apar topar İstanbul'a döndü.

Mahsun Kırmızıgül Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın çıkınca apar topar İstanbul'a döndü!

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı ahşap kaplamalı otelde meydana gelen yangında, sabah saatleri itibarıyla acı tablo netleşti. İlk belirlemelere göre, yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yangının ardından yaptığı açıklamada, "Hâlâ ulaşılamayan çok sayıda oda var" diyerek, olayın boyutlarının daha da büyük olabileceği endişesini dile getirdi.

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Korkunç detayların olduğu yangının yaşandığı otelin yakınında kalan Mahsun Kırmızıgül de korku dolu anlar yaşadı. Mahsun Kırmızıgül, 8 yaşındaki kızı Lavin ile beraber yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya gitti.

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İLK UÇAKLA DÖNDÜ

Habertürk'te yer alan habere göre; Mahsun Kırmızıgül, çıkan yangın sonrası büyük korku yaşadı. Kızıyla birlikte tatili kısa kesen Mahsun Kırmızıgül, ilk uçakla İstanbul'a geri döndü. Mahsun Kırmızıgül, sık sık çıkan yangınla ilgili otel yönetiminden bilgi aldığı aktarıldı.

Mahsun Kırmızıgül, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken "Hepimiz büyük bir şok yaşadık. Çok üzgünüm. Büyük bir acı. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
kartalkaya kayak merkezi
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