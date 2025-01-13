MasterChef Kerem Bilginer'in eşi merak edildi! Pozlarına beğeni yağdı

MasterChef Türkiye'de finale kalan Kerem Bilginer'in hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından mercek altına alındı. MasterChef'in başarılı yarışmacıları arasında gösterilen Kerem Bilginer, rakibi Onur ile MasterChef şampiyonu olabilmek adına kıyasıya bir mücadele içine girerek yarışmayı ikincilikle bitirdi.

MasterChef Kerem yarışma sonrasında ailesiyle pozlarını paylaşarak "Aile her şeydir. Bu yolda yanımda olan başta ailem olmak üzere beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Kerem Bilginer'in paylaşımında eşi de dikkat çekti. ABD'de Michelin Yıldızı'na sahip bir restoranda Sous Chef (Yardımcı Şef) olarak çalışan Bilginer Sabrina Roman Bilginer ile evli.



Sabrina Bilginer de MasterChef final gecesinden paylaşımlarda bulununca dikkat çekti. Kerem ve eşinin pozlarına beğeni ve "Çok güzelsiniz" yorumları yağdı.

MASTERCHEF KEREM KİMDİR?

Kahramanmaraşlı olan Kerem Bilginer, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Yarışmaya New York'tan atılan başarılı yarışmacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu.

ABD'de Michelin Yıldızı'na sahip bir restoranda Sous Chef (Yardımcı Şef) olarak çalışan Bilginer, MasterChef için işinden ayrıldı.