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Miss Turkey güzeli Şevval Şahin kendisini ödüllendirdi! Hediyesi şaşırttı

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa kendisine aldığı hediye ile dikkat çekti. Tescilli güzel, kendisine at aldığını takipçileriyle paylaştı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin kendisini ödüllendirdi! Hediyesi şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa kendisine aldığı hediye ile dikkat çekti.

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Şahin, kendisine bir at aldığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Tescilli güzel 'Dünyanın en güzel hislerinden biriymiş bu.. yeni heyecanlarımdan biri. İçimdeki küçük Şevval'e hediyem olsun ah' ifadelerini not düştü.

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Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Şevval Şahin'e 'hayırlı olsun' mesajları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin Miss Turkey
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