Operasyonla evinden alındı! İrem Derici 12 yaş küçük sevgilisiyle bugün sözlenecekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan ünlü isimlere soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında operasyonla evinden alınan İrem Derici'nin bugün evlilik yolunda ilk adımı atacağı biliniyordu.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan ünlü isimlere sabah saatlerinde soruşturma başlatıldı.

İrem Derici'nin de yer aldığı listede; Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray da var.

Soruşturma kapsamında ünlü isimler, ifadelerinin ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer'den ilk açıklama geldi. Mermer; "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

ŞAŞIRTAN DETAY

İrem Derici hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Ünlü ismin kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi DJ Melih Kunukcu ile bugün aile arasında sözleneceği öğrenilmişti.

İrem Derici daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımında '8 Ekim' tarihine dikkat çekmişti.

İrem Derici
