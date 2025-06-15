Şarkıcı Lara İran'da mahsur kaldı! 'Telefon yok, internet yok'

Ortadoğu’da tansiyon giderek artıyor. İsrail ve İran arasında artan gerilim, bölgede endişe yarattı. "Katmer Katmer" ve "Allah Versin" gibi şarkılarla tanınan Lara, sosyal medya hesabından İran'da olduğunu duyurdu.

Kısa süre önce eşiyle birlikte İran’a giden Lara, bölgede mahsur kaldı. Sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenen Lara, şu ifadeleri kullandı:

“İran'dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah'ım onurlu İran halkının yanında olsun.”

Sanatçının bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, takipçileri Lara’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ünlü popçu Lara, 2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile hayatını birleştirmişti.