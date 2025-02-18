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Şöhretin zirvesinde her şeyi bırakıp gitmişti! Çarkıfelek'in efsane hostesi Tarık Tarcan'ın son hali gündemde

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.02.2025 08:37
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasının efsane hosteslerinden biri olan Tarık Tarcan son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Sempatik halleri, karizması ve yakışıklılığıyla 90'lı yıllara adeta damga vuran Tarık Tarcan şöhretinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etmişti. Şimdilerde 67 yaşında olan Tarcan'ın son hali herkesi şaşırttı.

Şöhretin zirvesinde her şeyi bırakıp gitmişti! Çarkıfelek'in efsane hostesi Tarık Tarcan'ın son hali gündemde

Bir dönemin en yakışıklı manken ve oyuncularından biri olan Tarık Tarcan yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasının efsane hostesi olarak hafızalarımıza kazındı.

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Yakışıklılığı ve sempatik halleri ile 90'lı yıllara damga vuran Tarık Tarcan şöhretinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etmişti.

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Uzun süredir ekranlardan uzak sakin bir hayat süren Tarcan, Bozburun ve Antalya arası mekik dokuyor. Şimdilerde 67 yaşında olan Tarık Tarcan, doğa ile iç içe sakin günlerinin keyfini çıkarıyor.

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YORUM YAĞDI

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Tarcan'ın son hali kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Ünlü ismin son haline; 'çok yakışıklı', 'yılların yaradığı tek isim', 'hâlâ çok karizma' gibi yorumlar yapıldı.

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İlk sinema filmini Müjde Ar ile birlikte oynayan Tarık Tarcan'ın rol aldığı yapımlar arasında Yaprak Dökümü, Kıvılcım, Sevginin Gücü, Zehirli Çiçek ve Akasya Durağı da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
çarkıfelek Tarık Tarcan
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