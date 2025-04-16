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Survivor Hikmet Tuğsuz hakkında tutuklama kararı verilmişti! Ödül 'Türkiye'ye geliş' olunca ne yapacağını şaşırdı! Hareketleri gündem oldu

Survivor 2025 kadrosuna "All-Star" ünlüler kategorisinden dahil olan Hikmet Tuğsuz'un '45 milyonluk villa dolandırıcılığı' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından hakkında tutuklama kararı verildiği öğrenilmişti. Türkiye'ye döndüğü an tutuklanacağı ortaya çıkan Hikmet Tuğsuz'un yarışmadaki son hareketleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Survivor Hikmet Tuğsuz hakkında tutuklama kararı verilmişti! Ödül 'Türkiye'ye geliş' olunca ne yapacağını şaşırdı! Hareketleri gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

Survivor yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz hakkında geçtiğimiz aylarda tutuklama kararı verilmiş ve halihazırda Dominik Cumhuriyeti'nde yarışmacı olan Tuğsuz'un firari olduğu öğrenilmişti.

Geçtiğimiz yıllarda da hapis cezasına çarptırılan ve kısa bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edilen Tuğsuz, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasının ardından Survivor yarışmasına katılmıştı.

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DÖNER DÖNMEZ TUTUKLANACAK

Hikmet Tuğsuz'un yurt dışına gitmesinin ardından devam eden yargılama sürecinde Tuğsuz'un iki yeni suça karıştığı ortaya çıkarken, '45 milyonluk villa dolandırıcılığı' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından hakkında tutuklama kararı verilen Tuğsuz'un Türkiye'ye döner dönmez cezaevine gönderileceği öğrenilmişti.

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Survivor'da 24 saatliğine Türkiye'ye gelme ödülünü duyan Hikmet'in yarışma esnasındaki isteksiz tavırları ve yarışmayı bilerek kaybetmesi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

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Tuğsuz'un oyun başlar başlamaz elindeki topları bilerek yere düşürdüğü anlar ise kısa sürede gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Hikmet Tuğsuz
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