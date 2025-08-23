MAGAZİN

Taciz ifşalarının ardından kendini tutamadı! Gülşen'in sözleri tepki çekti! 'Heyecan veriyor olabilir...'

Magazin dünyasında peş peşe patlayan taciz iddiaları herkesi şaşırttı. Ünlü isimlerin yer aldığı taciz ifşalarının ardından Gülşen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Gülşen açıklamalarıyla sosyal medyada tepki çekti.

Taciz ifşalarının ardından kendini tutamadı! Gülşen'in sözleri tepki çekti! 'Heyecan veriyor olabilir...'
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak ve fotoğrafçı Mesut Adlin hakkındaki taciz iddialarının ardından Gülşen’den peş peşe dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Taciz ifşalarının ardından kendini tutamadı! Gülşen in sözleri tepki çekti! Heyecan veriyor olabilir... 1

Yaşananlara tepkiler gelirken şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suçu kanıtlanana dek herkes masumdur" ifadelerini kullandı.

Taciz ifşalarının ardından kendini tutamadı! Gülşen in sözleri tepki çekti! Heyecan veriyor olabilir... 2

Gülşen ikinci paylaşımında da şu ifadelere yer verdi: "O da sadece (ve varsa) suçu ispatlanana kadar. Adalet ve kanunlar tam da bunun için yok mu? Sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için."

Taciz ifşalarının ardından kendini tutamadı! Gülşen in sözleri tepki çekti! Heyecan veriyor olabilir... 3

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Adlin'in, Gülşen'in de fotoğrafçısı olduğu öğrenilirken bu açıklaması tepki çekti. Ünlü ismin bu açıklamalarına sosyal medyada; 'küçücük kızlar yalan mı söyleyecek?', 'mesajlar ortada', 'her şey ortada kanıtlar var', 'kadının en büyük düşmanı hemcinsleri oluyor' gibi yorumlar yapıldı.

Taciz ifşalarının ardından kendini tutamadı! Gülşen in sözleri tepki çekti! Heyecan veriyor olabilir... 4

Gülşen daha sonraki paylaşımlarda ise açıklamalarının farklı yere çekildiğini belirterek şunları söyledi:

Taciz ifşalarının ardından kendini tutamadı! Gülşen in sözleri tepki çekti! Heyecan veriyor olabilir... 5

'HEYECAN VERİYOR OLABİLİR'

'Az evvel yazdıklarımın farklıyerlere çekilmeye çalışılması daha fazla heyecan veriyor olabilir ama her bir canlıya olan eşitlik duygumun ve sonsuz hassasiyetimin sorgulanması beni olduğumdan farklı biri yapmaz'

Taciz iddiası gündemde! Ünlü fotoğrafçının mesajları ifşa oldu! Manifest grubundan jet açıklama Taciz iddiası gündemde! Ünlü fotoğrafçının mesajları ifşa oldu! Manifest grubundan jet açıklama
Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz iddiası! 'Başıma silah dayayarak...' Hukuki süreç başlattı Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz iddiası! 'Başıma silah dayayarak...' Hukuki süreç başlattı
Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...'' Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''
Silahlı saldırı sonrası hastane odasından paylaştı! 'Yürüyebiliyorum' Silahlı saldırı sonrası hastane odasından paylaştı! 'Yürüyebiliyorum'
Taciz ifşalarına kayıtsız kalamadı! 'Ben de biliyorum...' Taciz ifşalarına kayıtsız kalamadı! 'Ben de biliyorum...'
