Taciz ifşalarının ardından kendini tutamadı! Gülşen'in sözleri tepki çekti! 'Heyecan veriyor olabilir...'

Ünlü oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak ve fotoğrafçı Mesut Adlin hakkındaki taciz iddialarının ardından Gülşen’den peş peşe dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Yaşananlara tepkiler gelirken şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suçu kanıtlanana dek herkes masumdur" ifadelerini kullandı.

Gülşen ikinci paylaşımında da şu ifadelere yer verdi: "O da sadece (ve varsa) suçu ispatlanana kadar. Adalet ve kanunlar tam da bunun için yok mu? Sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için."

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Adlin'in, Gülşen'in de fotoğrafçısı olduğu öğrenilirken bu açıklaması tepki çekti. Ünlü ismin bu açıklamalarına sosyal medyada; 'küçücük kızlar yalan mı söyleyecek?', 'mesajlar ortada', 'her şey ortada kanıtlar var', 'kadının en büyük düşmanı hemcinsleri oluyor' gibi yorumlar yapıldı.

Gülşen daha sonraki paylaşımlarda ise açıklamalarının farklı yere çekildiğini belirterek şunları söyledi:

'HEYECAN VERİYOR OLABİLİR'

'Az evvel yazdıklarımın farklıyerlere çekilmeye çalışılması daha fazla heyecan veriyor olabilir ama her bir canlıya olan eşitlik duygumun ve sonsuz hassasiyetimin sorgulanması beni olduğumdan farklı biri yapmaz'