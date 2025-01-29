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  4. Tasını tarağını toplayıp ülkeyi terk etmişti! Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay taşınma sebebini ilk kez anlattı

Tasını tarağını toplayıp ülkeyi terk etmişti! Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay taşınma sebebini ilk kez anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.01.2025 14:26
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği 'Betüş' karakteri ile hafızalara kazınan İnci Türkay bir süre önce tasını tarağını toplamış ve ülkeyi terk etmişti. Eşi ve çocuğuyla Londra'ya yerleşen ünlü isim Türkiye'den taşınma nedenini ilk kez açıkladı.

Tasını tarağını toplayıp ülkeyi terk etmişti! Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay taşınma sebebini ilk kez anlattı

2003-2012 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran efsane dizi Sihirli Annem'de canlandırdığı "Betüş Peri" karakteri ile hafızalarımıza kazınan İnci Türkay, bir süre önce ülkeyi terk edip Londra'ya yerleşmişti.

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İnci Türkay, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu. Hayatına dair merak edilenleri açık açık anlatan Türkay Türkiye'den taşınma nedenini de ilk kez anlattı.

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"ŞU AN OLSA YAPAMAZDIM"

Bir süredir Londra'da yaşayan İnci Türkay taşınma kararını şöyle anlattı,"Çok güzel işler yaptım burada. 1999 yılında dil öğrenmeye gitmiş ve bir ailenin yanında kalmıştım İngiltere'de. Durdum durdum, dedim ki 'git'. Ali'yi de düşündüm, büyüyordu. Ona yapamadığım şansı verebilirdim... Orada beni yatlar katlar beklemiyordu. O bir delilik hali ama şimdi olsaydı, kapıdan dışarı çıkamazdım."

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Kendisi gibi oyuncu Atilla Saral ile mutlu bir evliliği olan İnci Türkay, özel hayatıyla ilgili de konuştu.

Ahmet Eroğlu ile evliliğinden Ali adında bir oğlu olan ünlü oyuncu, "Ali benim için her zaman her şeyin önünde, tek çocuğum, tek oğlum, Atilla da bunu çok güzel kabul etmiş, sindirmiş bir insan. Hep Ali hep Ali hep Ali beni çok eleştirdiler bu sebeple ama, evlat başka bir şey..." dedi.

Anahtar Kelimeler:
İnci Türkay sihirli annem
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