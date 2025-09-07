TRT dizisinden kovulmuştu! Aybüke Pusat'tan Manifest grubuna tam destek! 'Doğru yoldasınız'

Boykot çağrısı yaptığı için Teşkilat dizisinden kovulan Aybüke Pusat, Manifest grubuna destek çıktı.

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan müzisyen grup Manifest, son konserleriyle sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

İlk +18 konserini Küçükçiftilik Park’ta gerçekleştiren grup hakkında "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

DESTEK GECİKMEDİ

Konserdeki kostümleri ve danslarıyla birçok eleştiri alan gruba Aybüke Pusat tam destek verdi. Pusat, Manifest grubunu etkiletmeyip 'Demek ki doğru yoldasınız' ifadelerini kullandı.