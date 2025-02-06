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  4. Ünlü isimler mali denetim radarına takıldı! Bakanlığın listesi ortaya çıktı! Serenay Sarıkaya, Hadise, Halit Ergenç ve daha fazlası...

Ünlü isimler mali denetim radarına takıldı! Bakanlığın listesi ortaya çıktı! Serenay Sarıkaya, Hadise, Halit Ergenç ve daha fazlası...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.02.2025 08:50
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, oyuncular ve ses sanatçılarıyla ilgili vergi denetimlerini artırdı. Yapılan incelemelerde, 150 kişinin gelir beyanları ile gerçek gelirleri arasında uyumsuzluklar tespit edildi. Bakanlığın listesi ortaya çıktı. Listede oldukça büyük yıldızlar var...

Ünlü isimler mali denetim radarına takıldı! Bakanlığın listesi ortaya çıktı! Serenay Sarıkaya, Hadise, Halit Ergenç ve daha fazlası...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, kayıt dışı denetimlerinde, oyuncu ve ses sanatçıları ile bu sanatçıların ajanslarına yönelik incelemede ilk aşamada 150 kişinin gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edildiğini açıkladı.

GELİRLERİNİ DÜŞÜK GÖSTERDİLER

Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük gösterdiği belirlendi.

Devletten gizlenen paranın 1 milyar 500 milyon lira olduğu söyleniyor.

VERGİİİ

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; 150 kişilik ünlü listesinde Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Duman, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen, Melike Şahin gibi isimler yer alıyor.

İlk aşamada tespit edilen bu sanatçılar, vergi müfettişleri tarafından gelirleri ve beyanları arasındaki farklılığı izah etmesi için davet edilecek.

Öte yandan RADAR Sistemi üzerinden yapılan taramalar sonucu beyan edilen gelir ile yapılan harcamalar arasındaki uyumsuzluk da araştırılacak. Bu kapsamda beyan edilen gelir ile harcaması arasında bariz uyumsuzluk tespit edilen mükellefler "riskli" kategoriye alınacak.

Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Hadise Halit Ergenç vergi Melike Şahin
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