Volkan Konak'ın sahnede fenalaştığı an paylaşıldı... KKTC Sağlık Bakanlığı iddialara videolu yanıt verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Türkiye günlerce Kuzeyin Oğlu için ağlarken, 58 yaşındaki sanatçı dün memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

KKTC SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Volkan Konak'ın vefatının ardından 'geç müdahale edildi' iddiası gündeme gelmişti. İddiaların ardından KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından videolu bir açıklama geldi.

"EKİPLERİMİZ ZAMANINDA MÜDAHALE EDEREK GEREKLİ İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ekiplerimiz, zamanında müdahale ederek gerekli tüm tıbbi işlemleri tedavi protokollerine uygun olarak gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Konak'ın 23:27'de sahnede fenalaşarak yere düştüğü, saat 23.29’da ise 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne çağrı yapıldığı belirtildi.

İLK MÜDAHALEDE NABIZ VE SOLUNUM TESPİT EDİLMEMİŞ

Ambulans ve dahiliye uzmanı eşliğinde sağlık ekibinin 23:37'de olay yerine ulaştığı aktarıldı. Öte yandan olay yerine giden 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede nabız ve solunum tespit edilmediği ve şuurunun tamamen kapalı olduğu da bildirildi.

SAHNEDE FENALAŞTIĞI ANLAR GÖRÜLDÜ

Yapılan videolu açıklamada ise Volkan Konak'ın sahnede fenalaşarak yere düştüğü anlara da yer verildi.