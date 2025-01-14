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  4. Yılın en seksi filmi olan Babygirl'ün yıldızı Nicole Kidman: Kızlarım görmek istemiyor

Yılın en seksi filmi olan Babygirl'ün yıldızı Nicole Kidman: Kızlarım görmek istemiyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.01.2025 09:34
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Nicole Kidman, son filmi Babygirl ile sık sık adından söz ettiriyor. Erotik sahneleriyle çok konuşulan Kidman kızlarının bu sahneleri izlemesini istemediğini söyledi.

Yılın en seksi filmi olan Babygirl'ün yıldızı Nicole Kidman: Kızlarım görmek istemiyor

Nicole Kidman çok konuşulan Babygirl filmi ile gündemden düşmüyor. Oyuncunun gösterişli performansı hem hayranlardan hem de eleştirmenlerden büyük beğeni topladı.

Film, ABD'de vizyona girdiği ilk iki günde 2,8 milyon dolar hasılat elde ederken, açılış hafta sonunda 4,4 milyon dolar hasılat elde etti.

Yılın en seksi filmlerinden biri olarak adlandırılan Babygirl'de başrol oynayan Nicole Kidman, filmin amacının kadınların cinsel hazzını olduğu gibi göstermek olduğunu ancak bunu, kendisinden yarı yaş büyük bir yardımcı oyuncunun yardımıyla başardığını söyledi.

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Nicole Kidman ayrıca çocuklarının bu sahneleri izlemesini istemediğini söyledi. Nicole, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Kızlarım bunu görmüyor, aynı zamanda görmek istemediklerini de söylediler" dedi.

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Venedik Film Festivali galası öncesinde Vanity Fair'e konuşan Nicole Kidman ayrıca, insanların dolu olduğu bir sinemada bu cesur sahneleri izleyebileceğinden emin olmadığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Nicole Kidman
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