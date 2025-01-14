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Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi
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Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
08.01.2025 13:25
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Star Wars evreninin ikonik TIE Interceptor’unu yeniden inşa etmeye hazır mısınız? 1931 parçadan oluşan LEGO seti, detaylı tasarımı ve yaratıcı yapım süreciyle dikkat çekiyor. Kendine özgü kanatları, lazer topları ve detaylı kokpitiyle model, özellikle de Star Wars hayranlarının koleksiyonuna eklemesi gereken bir ürün. Kısa süreliğine indirimde olan bu sete bir şans vermeye ne dersiniz?

Hepimiz bazen kendimize ya da sevdiklerimize unutulmaz bir hediye vermek isteriz. Hayal gücünü harekete geçiren, detaylı tasarımlarıyla saatlerce keyifli vakit geçirmemizi LEGO setleri, tam da bu amaçla alınabilecek mükemmel bir seçenekler. Markanın öne çıkan ürünlerinden LEGO Star Wars TIE Interceptor gibi koleksiyonluk bir set ile siz de Star Wars hayranı sevdiklerinize ya da kendinize bu seti hediye edebilir, keyifli bir boş zaman aktivitesi edinebilirsiniz! Hazır indirim de varken bu fırsatı değerlendirin deriz.

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Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

LEGO Star Wars TIE Interceptor

LEGO Star Wars TIE Interceptor

Star Wars evrenine olan hayranlığınızı bir adım öteye taşımaya ne dersiniz? LEGO Star Wars TIE Interceptor (75382), Jedi’ın Dönüşü filminden tanıdığımız ikonik TIE Interceptor’u yeniden inşa etme fırsatı sunuyor. 1931 parçalık bu Ultimate Collector Serisi seti, kendine özgü kanatları, detaylı kokpiti ve lazer toplarıyla hayranlık uyandıran bir tasarım sunarken, inşa sürecinde sizi yaratıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Özel TIE Pilotu minifigürü, fare droid figürü ve bilgi levhasıyla birlikte gelen sergileme standı, bu modeli bir yapım setinden çok daha fazlası haline getiriyor. Kendinizi bu eşsiz deneyimle ödüllendirebilir ya da Star Wars hayranı sevdiklerinize unutulmaz bir hediye armağan edebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Muhteşem bir LEGO seti! İnşa sürecindeki her detay, tasarımcıların bu modele ne kadar özen gösterdiğini ve inanılmaz bir emek harcadıklarını hissettiriyor. Parçaları bir araya getirirken sadece yaratıcı bir yolculuğa çıkıyorsunuz."

  • "Harika bir ürün. Tavsiye ederim."
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Bu içerik 14 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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