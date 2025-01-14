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Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma Winter Tech Fleece Polar'da 1257 TL indirim
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Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma Winter Tech Fleece Polar'da 1257 TL indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
14.01.2025 10:12
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Günlük tempoda sizi her an destekleyecek, işlevselliğiyle öne çıkan bir parçaya ne dersiniz? Puma Winter Tech Fleece Jacket, spor ayakkabılarınız ve jogger pantolonlarınızla sportif bir kombin oluştururken, jean ve basic bir tişörtle günlük tarzınıza kolayca uyum sağlıyor. Gardırobunuzun en çok tercih edilen parçası olacak Puma polar, 1257 TL indirimde! İşte detaylar...

İşe giderken, yürüyüş yaparken ya da dışarıda bir kahve molası verirken...Uzun saatler dışarıda vakit geçiriyorsanız, sizi sıcacık tutacak ve giydiğinizde rahat edeceğiniz parçalara ihtiyaç duymanız kaçınılmaz! Polarlar özelliklere spor kombinlere uyum sağlayan tasarımları ile bu ihtiyacı mükemmel bir şekilde karşılıyor. Gündelik yaşamın temposunda sizi destekleyecek bir ürün arıyorsanız, tam da ihtiyacınız olan parça burada: Puma Winter Tech Fleece Jacket! Şu anda indirimde olan ürün, soğuk havalarda yalnızca sizi sıcak tutmakla kalmıyor, aynı zamanda stilinizi de tamamlıyor. Ürünün özellikleri hakkında detaylar şu şekilde...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki tüm Puma ürünleri burada!

Puma Winter Tech Fleece Jacket

Puma Winter Tech Fleece Jacket

Soğuk havaların üstesinden gelmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Puma Winter Tech Fleece Jacket, sıcaklık ve konforu bir arada sunarken, yumuşacık iç yüzeyiyle gün boyu rahat etmenizi sağlıyor. Şık ve modern tasarımı, siyah rengi ile hem sportif hem de günlük kombinlerinizi mükemmel şekilde tamamlıyor. Ürünü hava durumuna göre tek başına kombinleyebilir hatta çok soğuk havalarda montunuzun içine bile giyebilirsiniz. Fermuarlı cepleri sayesinde koşarken, yürüyüş yaparken ya da gün içinde eşyalarınızı da güvenle yanınızda taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Montlara göre bir tık daha geniş ama rahatsız etmiyor bu görüntü. Tavsiye ederim."

  • "Oğluma aldım. Kaliteli, çok beğendik."
Ürünü İncele

Bu içerik 14 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Puma polar
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