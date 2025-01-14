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Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelekte kısa süreli indirim
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Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelekte kısa süreli indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
14.01.2025 11:19
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Soğuk günlerde her türlü kıyafetle kombinleyebileceğiniz bir parça mı arıyorsunuz? Şişme yelekler; gömlek, triko ya da sweatshirti tamamlayan yapısıyla, kat kat giyinme derdine son veren dış giyim ürünleri arasında yer alıyor. Sevilen yelek modelleri içinde öne çıkan Jack Wolfskin Ather Down Vest de casual ve sportif kombinlere rahatlıkla uyum sağlıyor. Hazır 710 TL indirimdeyken bu yeleği keşfetmeye ne dersiniz?

Yelekler, kış ve geçiş mevsimlerinin kurtarıcı parçalarından biri. Hafif yapısı ve sıcak tutma özellikleri ile de öne çıkan yelekler; seyahatlerde, açık hava etkinliklerinde ya da günlük hayatta rahatlıkla kullanılabilecek pratik ürünler. Bahar aylarında mont yerine tercih edilebilecek kaliteli bir yelek, soğuk kış günlerinde ise bir kabana destekleyici bir katman olarak kullanılabilir. Dayanıklı ve tarz bir model arıyorsanız indirimdeki Jack Wolfskin Ather Down Vest M Yelek'e bakmadan geçmeyin. İşte ürünün özelikleri hakkında detaylar...

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İndirimdeki tüm Jack Wolfskin ürünleri burada!

Jack Wolfskin Ather Down Vest M Yelek

Jack Wolfskin Ather Down Vest M Yelek

Soğuk havalarda konforlu ve stil sahibi bir görünüm sunan Jack Wolfskin Ather Down Vest M, hem işlevselliğiyle hem de şıklığıyla öne çıkıyor. 700 dolum doğal kaz tüyü dolgusu ve TEXASHIELD geri dönüştürülmüş kumaşı sayesinde rüzgar geçirmez, su itici ve nefes alabilir özellikler sunarak her an sıcak kalmanızı sağlıyor. Gömlek, kazak veya casual parçalarla rahatça kombinlenebilen yelek, hem şehir hayatına hem de doğa yürüyüşlerine mükemmel uyum sağlıyor. Hafif yapısıyla gün boyu taşıması kolay olan yelek, iki pratik cebiyle de günlük ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyor. İster hafta sonu dışarı çıkın, ister yoğun bir iş günü geçirin, Jack Wolfskin yelek her durumda sizi hem sıcak hem de şık tutacağından emin olabilirsiniz!

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Bu içerik 14 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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