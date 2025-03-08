'Zina davası' açılmış 'Sette aynı odada kaldıkları' söylenmişti! Cenk Torun ile Mahassine Merabet hakkında yapım şirketi harekete geçti

Çılgın Bediş dizisinde hayat verdiği Oktay rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Cenk Torun, uzun bir aradan sonra 'Esaret' dizisiyle ekranlara döndü.

Cenk Torun'un 24 yıllık eşi ünlü oyuncuya 'zina' davası açtı. Nevin Torun eşinin kendisini dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını öne sürdü.

Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

Dilekçede, Cenk Torun'un dizi setine götürdüğü çantasının içerisinde cinsel kuvveti arttırıcı ilaç bulduğunu ve bu ilacın kullanılmış olması sebebiyle eşine sorduğunda ise prostat büyümesini engellemek için kullandığını söylediği ifadelere yer verildi.

Cenk Torun ile 'Esaret' dizisinde başrolü paylaştığı Faslı Mahassine Merabet arasındaki yasak aşkı projenin oyuncularından Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik de doğrulamıştı.

'SETTE AYNI ODADA...'

Züleyha Hamza, Cenk Torun'un 24 yıllık eşi Nevin Torun'u aldattığına şahit olduğunu söylemiş "Hiçbir sette başrollerin aynı odada kaldığını ve bu kadar yakın partner olduklarını görmedim. Sette herkes bunu biliyor ama iş kaygısından konuşamıyor" demişti.

İDDİALARI YALANLADI

Cenk Torun bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak; 'Son dönemde yıllarımı sevgi ve saygı ile paylaştığım, Nevin Torun ile yaşadığımız boşanma sürecimiz sebebiyle istemeden gündemin bir parçası oldum. Boşanmak zaten zor bir süreç iken gerçeğe aykırı yayınlar ya da ithamlar nedeniyle son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Konuşmak, iddialara yanıt vermek ve olası polemiklere girmek tarzım olmadığı için susmayı ve hukuki haklarımı aramayı bu zamana kadar tercih ettim. Sadece işimi doğru ve iyi yapmaya çalışırken ve işimden başka hiç bir şeyle konuşulmak istemezken, 3 yıldır rol aldığım günlük dizi sebebiyle her anımı paylaşmak durumunda olduğum partnerim ve benimle ilgili gündeme gelen iddialar tamamen asılsızdır. Yapılan itibarsızlaştırma çabalarının eşimle olan boşanma kararımla hiçbir bağlantısı yoktur, asılsız iddiaların, yalancı şahitlerin ve de haberlerin tamamı hukuki mücadelemiz sonucunda aydınlığa kavuşacaktır. Kanıt olarak ortaya atılan tüm görüntüler, dizinin çekim sürecine dahil çalışmalardır. Yapılan çirkin suçlamalara rağmen, işime saygı ve şevkle devam edeceğim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, güven ve inançla yanımda olan yapımcım, ekip arkadaşlarım, sevgiyle sarmalayan takipçilerime teşekkür ederim.' demişti.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Cenk Torun'un ardından bir açıklama da dizinin yapım şirketinden geldi. Karamel Yapım tarafından yapılan açıklamada; 'Cenk Torun'a yönelik iddiadan ibaret gerçek dışı beyanlar, karalama kampanyasına dönüştürülmeye çalışılmaktadır.' ifadeleri kullanıldı.